Na een periode vol chaos heeft het Nederlandse ADO Den Haag met de Globalon Football Group eindelijk een overnemer gevonden. Wie is deze geheimzinnige onderneming en welke Belgische club heeft er een link mee? Een schets in drie vragen.

Vanwaar komt de crisis?

Sinds dit seizoen speelt ADO in de tweede klasse van het Nederlandse profvoetbal. In het stopgezette coronajaar 2020 waren er al degradatiezorgen, maar vorig jaar was er geen ontkomen meer aan. Naast de sportieve dip, zorgde vooral de financiële situatie voor heel wat onrust. Aangezien ADO op zichzelf niet rendabel meer was, wilde de Chinese eigenaar, United Vansen, niets meer investeren en was het de club liever kwijt dan rijk. Daardoor kon aan betalingsverplichtingen niet meer worden voldaan, liepen de schulden op en hing het faillissement van de geel-groenen in de lucht. Crisis dus in Zuid-Holland waar dringend nood was aan een nieuwe geldschieter.

Wat is de huidige situatie?

Al geruime tijd voerde het ADO-bestuur gesprekken met het Amerikaanse 'Bolt Football Holdings', een investeringsgroep die reeds aandelen heeft in enkele sportteams zoals een paar basketbalteams, een ijshockeyploeg en enkele voetbalclubs waaronder FC Augsburg, Crystal Palace en ... Waasland-Beveren dat voor 97% in Amerikaanse handen is. De volgende in het rijtje lijkt de ploeg uit Den Haag te worden. Opvallend is dat de overname op papier door het Spaanse dochterbedrijf 'Globalon Football Holdings' zou gebeuren dat als Europese tak van de Amerikanen functioneert. Daarvoor zal wel eerst aan enkele voorwaarden moeten worden voldaan. Enerzijds moet de KNVB zijn goedkeuring geven en anderzijds moet ook de WHOA-overeenkomst, die ervoor zorgt dat een onderneming lopende overeenkomsten kan wijzigen, met succes worden afgerond. De nieuwe investeerders willen echter niet zomaar all-in gaan. Vooralsnog beperken ze zich dan ook tot het helpen aflossen van de gemaakte schulden. Met de periodetitel en bijhorend ticket voor de promotie play-offs, volgde in oktober alvast een sportief succesje waaraan het bestuur zich kan optrekken.

Hoe ziet die toekomst eruit?

Eens de overname volledig rond is, wil Globalon van de Haagse club een stabiele middenmoter in de Eredivisie maken. Daarin is het belangrijk de identiteit te behouden en te durven inzetten op jongens uit de eigen streek. De Spanjaarden gaan uit van een langetermijnvisie, er wordt gesproken over een tien- tot vijftienjarige overeenkomst, waarbij geleidelijk kan worden gebouwd aan de toekomst. Dergelijke doelstellingen sluiten erg aan bij diegene die werden uitgesproken in het Waasland. Een jaar na de overname zou de structuur op de Freethiel al enorm zijn verbeterd met dank aan de nodige professionalisering en technische knowhow. Op die manier kan het Belgische team als voorbeeld voor onze noorderburen worden gezien.

In Den Haag wordt een buitenkans gezien om de derde grootste stad van Nederland ook in het voetbal weer echt op de kaart te zetten.

Door Ruben Courant

Vanwaar komt de crisis?Sinds dit seizoen speelt ADO in de tweede klasse van het Nederlandse profvoetbal. In het stopgezette coronajaar 2020 waren er al degradatiezorgen, maar vorig jaar was er geen ontkomen meer aan. Naast de sportieve dip, zorgde vooral de financiële situatie voor heel wat onrust. Aangezien ADO op zichzelf niet rendabel meer was, wilde de Chinese eigenaar, United Vansen, niets meer investeren en was het de club liever kwijt dan rijk. Daardoor kon aan betalingsverplichtingen niet meer worden voldaan, liepen de schulden op en hing het faillissement van de geel-groenen in de lucht. Crisis dus in Zuid-Holland waar dringend nood was aan een nieuwe geldschieter. Wat is de huidige situatie?Al geruime tijd voerde het ADO-bestuur gesprekken met het Amerikaanse 'Bolt Football Holdings', een investeringsgroep die reeds aandelen heeft in enkele sportteams zoals een paar basketbalteams, een ijshockeyploeg en enkele voetbalclubs waaronder FC Augsburg, Crystal Palace en ... Waasland-Beveren dat voor 97% in Amerikaanse handen is. De volgende in het rijtje lijkt de ploeg uit Den Haag te worden. Opvallend is dat de overname op papier door het Spaanse dochterbedrijf 'Globalon Football Holdings' zou gebeuren dat als Europese tak van de Amerikanen functioneert. Daarvoor zal wel eerst aan enkele voorwaarden moeten worden voldaan. Enerzijds moet de KNVB zijn goedkeuring geven en anderzijds moet ook de WHOA-overeenkomst, die ervoor zorgt dat een onderneming lopende overeenkomsten kan wijzigen, met succes worden afgerond. De nieuwe investeerders willen echter niet zomaar all-in gaan. Vooralsnog beperken ze zich dan ook tot het helpen aflossen van de gemaakte schulden. Met de periodetitel en bijhorend ticket voor de promotie play-offs, volgde in oktober alvast een sportief succesje waaraan het bestuur zich kan optrekken. Hoe ziet die toekomst eruit?Eens de overname volledig rond is, wil Globalon van de Haagse club een stabiele middenmoter in de Eredivisie maken. Daarin is het belangrijk de identiteit te behouden en te durven inzetten op jongens uit de eigen streek. De Spanjaarden gaan uit van een langetermijnvisie, er wordt gesproken over een tien- tot vijftienjarige overeenkomst, waarbij geleidelijk kan worden gebouwd aan de toekomst. Dergelijke doelstellingen sluiten erg aan bij diegene die werden uitgesproken in het Waasland. Een jaar na de overname zou de structuur op de Freethiel al enorm zijn verbeterd met dank aan de nodige professionalisering en technische knowhow. Op die manier kan het Belgische team als voorbeeld voor onze noorderburen worden gezien. In Den Haag wordt een buitenkans gezien om de derde grootste stad van Nederland ook in het voetbal weer echt op de kaart te zetten. Door Ruben Courant