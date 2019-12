Alan Pardew is de nieuwe coach van ADO Den Haag en dat is een stunt, want de Engelse coach was eerder aan de slag bij enkele Premier Leagueclubs zoals West Brom en Newcastle.

Met Pardew heeft ADO een coach met veel ervaring in huis gehaald. De oud-middenvelder begon zijn carrière als trainer in 1999 bij Reading en stond daarna aan het roer bij achtereenvolgens West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij die laatste club werd hij in april 2018 aan de kant gezet. In totaal coachte hij 320 Premier Leaguewedstrijden, waarvan hij er 109 won.

Als coach van Newcastle werd de Engelsman in het seizoen 2011/2012 zelfs voor het eerst in de clubhistorie tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League. Dat jaar werd het team vijfde en kon het dus het seizoen nadien Europees spelen. Andere grote successen waren zijn twee FA Cupfinales met West Ham United (2006) en Crystal Palace (2016).

Na zijn ontslag bij West Ham United, na een geschil met het bestuur en slechte prestaties, heeft Pardew bewust een jaar geen werk aangenomen. Hij wou naar eigen zeggen zichzelf en het voetbal herontdekken. Daarom begint hij nu ook aan een nieuw avonuut in Nederland bij het sportief noodlijdende ADO Den Haag.

'Het is een mooie en warme club, waar alles begint met werklust en passie', verklaarde Pardew zijn keuze. 'De ploeg zit in een moeilijke periode, maar we gaan er alles aan doen om het tij te keren. Dat moeten we met z'n allen doen. Met de spelers, de staf, het personeel en de fans. Samen gaan we voor een comeback.'

Pardew, die Chris Powell als assistent meeneemt naar Den Haag, volgt Fons Groenendijk op, die begin deze maand zijn functie als hoofdtrainer per direct neerlegde. In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic. Na twee seizoenen met een plaats in de linkerkolom kreeg hij de motor van ADO deze jaargang niet aan de praat. Het team uit Den Haag staat in de Eredivisie pas zeventiende met 13 punten. Alleen RKC Waalwijk (11 ptn) doet minder goed.