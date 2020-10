Hij was dé meest verrassende transfer van deze zomer. Adriano, de man die tweemaal de Champions League won, trok opnieuw naar Europa om voor Eupen te komen spelen. In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine ging het dan ook over zijn passage bij Barcelona.

Adriano is zonder twijfel de man met het grootste palmares op de Belgische velden. Hij werd met Brazilië wereldkampioen U20, won met Sevilla de Europa League en mocht later zelfs naar het grote Barcelona, waar hij tweemaal de titel én Champions League won. Het moment dat de Catalaanse club hem belde, herinnert hij zich nog goed. 'Het was eigenlijk de voorzitter van Sevilla die belde', vertelt Adriano in een groot interview met Sport/Voetbalmagazine. 'De voorzitter zei: "Adri, ik ga zeer direct zijn. Barcelona wil je, deed een bod en voor ons is dat goed, wij zijn er uit. Nu jij nog." Ik schoot in de lach en antwoordde: " Presi, mijn stuk in dit verhaal zal héél makkelijk zijn." Je moet weten: Sevilla is een ploeg die verkoopt en de president had de reputatie een zeer moeilijk onderhandelaar te zijn. ( lacht)'

'Ik begon wél te beven toen ik de telefoon neerlegde. Het begon te draaien in mijn hoofd. Barcelona, dat is niet alleen de beste club van Spanje, maar van de wereld. Waar kun je beter de stiel verder leren dan daar? Van wat toen de beste trainer ter wereld was: Pep Guardiola. '

Welke vraag word je nu het meeste gesteld: hoe was Pep, of hoe was Messi?

Adriano: 'Hoe is Messi? ( lacht) Voor mij was hij ongelooflijk. Wat die al voor het voetbal heeft gedaan en hoe gevoelig hij is... Hij is rustig en timide, destijds meer dan nu. Na de geboorte van zijn eerste zoon werd hij wat meer open; de geboorte van zijn kinderen heeft hem deugd gedaan.'

Snap je de kritiek aan zijn adres vandaag? Dat hij de kleedkamer manipuleert, regeert. De macht in handen heeft.

Adriano: 'Dat is een interpretatie van mensen die hem en de interne zaken binnen de club niet kennen. Leo respecteert enorm de beslissingen van de voorzitter. Het bewijs daarvan is dat hij is gebleven. Als hij echt de boel zou sturen, waren er allicht andere dingen gebeurd.'

Hoe was Guardiola dan?

Adriano: 'Eenvoudig. Hij leert je geen ingewikkelde dingen. Guardiola doet niks speciaals, maar zijn manier van overbrengen is delicaat. Hij doet dat met gevoel, zonder ingewikkelde theorieën en heel concreet. 'Vandaag gaan de verdedigers niet mee', zei hij dan. Dan mocht ik een of twee keer over de middellijn, niet meer. Zo hebben we Madrid vaak aangepakt.'

De kritiek die hij nu krijgt in de Champions League is nochtans dat hij het soms te ingewikkeld maakt.

Adriano: 'Pep is een winnaar en wie niet wint, krijgt kritiek. Was het bij Barça eenvoudiger? Hij won, en dat nam de kritiek weg. Hij had ook niet de minste spelers in zijn ploeg. Ze heten niet allemaal Xavi, Iniesta, Messi. Je moet een ploeg verzamelen, maar er ook een team van maken dat dezelfde voetbaltaal spreekt.'

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 7 oktober.

Adriano is zonder twijfel de man met het grootste palmares op de Belgische velden. Hij werd met Brazilië wereldkampioen U20, won met Sevilla de Europa League en mocht later zelfs naar het grote Barcelona, waar hij tweemaal de titel én Champions League won. Het moment dat de Catalaanse club hem belde, herinnert hij zich nog goed. 'Het was eigenlijk de voorzitter van Sevilla die belde', vertelt Adriano in een groot interview met Sport/Voetbalmagazine. 'De voorzitter zei: "Adri, ik ga zeer direct zijn. Barcelona wil je, deed een bod en voor ons is dat goed, wij zijn er uit. Nu jij nog." Ik schoot in de lach en antwoordde: " Presi, mijn stuk in dit verhaal zal héél makkelijk zijn." Je moet weten: Sevilla is een ploeg die verkoopt en de president had de reputatie een zeer moeilijk onderhandelaar te zijn. ( lacht)''Ik begon wél te beven toen ik de telefoon neerlegde. Het begon te draaien in mijn hoofd. Barcelona, dat is niet alleen de beste club van Spanje, maar van de wereld. Waar kun je beter de stiel verder leren dan daar? Van wat toen de beste trainer ter wereld was: Pep Guardiola. 'Welke vraag word je nu het meeste gesteld: hoe was Pep, of hoe was Messi?Adriano: 'Hoe is Messi? ( lacht) Voor mij was hij ongelooflijk. Wat die al voor het voetbal heeft gedaan en hoe gevoelig hij is... Hij is rustig en timide, destijds meer dan nu. Na de geboorte van zijn eerste zoon werd hij wat meer open; de geboorte van zijn kinderen heeft hem deugd gedaan.'Snap je de kritiek aan zijn adres vandaag? Dat hij de kleedkamer manipuleert, regeert. De macht in handen heeft.Adriano: 'Dat is een interpretatie van mensen die hem en de interne zaken binnen de club niet kennen. Leo respecteert enorm de beslissingen van de voorzitter. Het bewijs daarvan is dat hij is gebleven. Als hij echt de boel zou sturen, waren er allicht andere dingen gebeurd.'Hoe was Guardiola dan?Adriano: 'Eenvoudig. Hij leert je geen ingewikkelde dingen. Guardiola doet niks speciaals, maar zijn manier van overbrengen is delicaat. Hij doet dat met gevoel, zonder ingewikkelde theorieën en heel concreet. 'Vandaag gaan de verdedigers niet mee', zei hij dan. Dan mocht ik een of twee keer over de middellijn, niet meer. Zo hebben we Madrid vaak aangepakt.'De kritiek die hij nu krijgt in de Champions League is nochtans dat hij het soms te ingewikkeld maakt.Adriano: 'Pep is een winnaar en wie niet wint, krijgt kritiek. Was het bij Barça eenvoudiger? Hij won, en dat nam de kritiek weg. Hij had ook niet de minste spelers in zijn ploeg. Ze heten niet allemaal Xavi, Iniesta, Messi. Je moet een ploeg verzamelen, maar er ook een team van maken dat dezelfde voetbaltaal spreekt.'Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 7 oktober.