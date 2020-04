De 65-jarige ex-coach van Club Brugge en Beerschot AC loodst de ploeg uit Tilburg voor het eerst sinds 2005 naar Europees voetbal.

De Eredivisie maakte vorige week bekend dat er geen kampioen wordt aangeduid en dat er geen stijgers of dalers zullen zijn. En de Europese tickets werden uitgedeeld op basis van de huidige stand. Daardoor gaat Willem II lopen met een plaatsje in de tweede voorronde van de Europa League.

'Definitief is het nog lang niet', waarschuwt Adrie Koster. 'Maar het ziet er wel goed uit, van zodra de UEFA het besluit van de KNVB goedkeurt. Ik rekende er wel op dat wij het ticket zouden krijgen. Willem II verdient dat. Driekwart van de competitie werkten we af, geen tien duels. We voetbalden goed en versloegen Ajax, AZ en PSV. Dit is dus ook een beetje loon naar werken.'

Adrie Koster glundert weer, ook al was Tilburg bij het begin van de coronacrisis één van de zwaarst getroffen Nederlandse steden. Een toegangsbewijs voor de tweede voorronde van de Europa League is voor Willem II de beloning van een droomseizoen.

De werkgever van onze landgenoten Elton Kabangu (22, ex-KAA Gent) en Mike Trésor Ndayishimiye (20, ex-RSC Anderlecht) - de absolute revelatie - bracht dit seizoen attractief offensief voetbal en stond na 26 speeldagen op een vijfde plaats in het klassement. Alleen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV deden beter.

In 1999 beleefde Willem II onder Co Adriaanse nog een uniek avontuur in de Champions League, nu plaatsen ze zich voor het eerst in vijftien jaar voor Europees voetbal. In 2005 verloren ze onder coach Robert Maaskant, en met Tom Caluwé, Mousa Dembélé én Sven Delanoy, in de eerste ronde van de toenmalige UEFA Cup tegen AS Monaco van coach Didier Deschamps met 2-0 en 1-3.

Normaal gezien wordt de tweede voorronde van de Europa League al afgewerkt eind juli, maar de UEFA moest die oorspronkelijke planning door het coronavirus verleggen. 'Ze willen dat alle duels voor september gespeeld zijn', beweert Koster. 'We moeten afwachten.'

