De advocaat van Diego Maradona heeft in een verklaring op Twitter zwaar uitgehaald naar de hulpdiensten, die volgens hem woensdag veel te laat in actie schoten en daardoor Maradona's leven niet konden redden.

"Het is onverklaarbaar dat gedurende twaalf uur mijn vriend geen aandacht of controle kreeg van medisch personeel. De ziekenwagen deed er meer dan een half uur over om toe te komen, wat een criminele idiotie is", schrijft Matias Morla. "Dit feit mag niet zomaar geruisloos passeren en ik zal vragen dat er een onderzoek wordt gevoerd, met passende conclusies."

Maradona stierf woensdag op zijn 60e aan een hartaanval in zijn huis in Tigre, ten noorden van Buenos Aires.

