Advocaten Ronaldo laten vragenlijst in verkrachtingszaak aanpassen

Een blik op de topschutterslijst in de Serie A leert dat Cristiano Ronaldo op het veld verder blijft doen wat hij altijd al deed: scoren. Eind september was nochtans grote ophef ontstaan toen de Amerikaanse Kathryn Mayorga naar buiten kwam met haar verhaal. Ze beweert dat ze op 13 juni 2009 verkracht werd door de Portugese superster in een hotel in Las Vegas. Het Duitse kwaliteitsblad Der Spiegel pakte daarop uit met het volledige relaas van Mayorga, een artikel dat u ook integraal in Sport/Voetbalmagazine kon lezen. Maar daarna ging de storm liggen. Nu wordt er amper nog over de zaak gesproken. Dat ondervond ook Der Spiegel toen het vorige maand met nieuwe elementen kwam aandraven. Het werd haast nergens opgepikt.

Het Duitse weekblad gaf documenten vrij die kunnen bewijzen dat CR7 wel degelijk seks had met Mayorga tegen haar wil. Het belangrijkste document is een vragenlijst van 27 pagina's. De advocaten van Ronaldo overliepen die vragen destijds met hem om na te gaan wat er die nacht precies gebeurd was in het hotel in Las Vegas. Van die ingevulde vragenlijst bestaan twee versies: eentje uit september 2009 en eentje uit december 2009. In de eerste versie staan klaarblijkelijk de antwoorden zoals de Portugees ze gegeven heeft, in de tweede zijn die antwoorden aangepast zodat ze in de kraam van de verdediging passen.

Een voorbeeld: op de vraag of het slachtoffer haar stem verhief, schreeuwde of riep, staat in het document van september als antwoord: 'Ze zei verschillende keren neen en stop.' In de decemberversie wordt dat kortweg: 'Nee.'

Al even frappant: op de vraag of de vrouw iets zei na de seksuele gemeenschap, is het antwoord in september: 'Ze zei: 'Jij klootzak, je hebt me gedwongen. Idioot. Ik ben niet zoals de anderen.' Ik zei: 'Sorry.'' In december wordt dat weer: 'Nee.'

De advocaten van CR7 reageerden met de mededeling dat de documenten van Der Spiegel getrukeerd waren. Intussen had Christian Schertz, een in Berlijn gestationeerd lid van het juridisch team van de Portugees, geprobeerd te verhinderen dat het blad naar buiten kwam met de bezwarende informatie. Hij spande zelfs een kortgeding aan tegen Der Spiegel en dreigde ermee dat de financiële compensatie voor zijn cliënt zou kunnen oplopen tot honderdduizenden euro. Toen hij er fijntjes op gewezen werd dat Der Spiegel niets onwettelijks deed, trok hij zijn aanvraag tot kortgeding weer in.