Zondag start de 33e editie van de Afrika Cup. 24 landen strijden om de titel van Afrikaans kampioen. En daar zitten ook enkele zeer interessante, nu nog onbekende, spelers tussen. Hier alvast vijf die u even moet noteren.

19 jaar, Ghana, Stade Rennes

Sinds enkele jaren lijkt Stade Rennes het ene na het andere talent voor te brengen. Kijk maar naar Eduardo Camavinga (nu Real Madrid) of Jérémy Doku, die voor meer dan 20 miljoen werd overgekocht van Anderlecht. Nu heeft het daar een nieuwe naam bij met Kamaldeen Sulemana. De Ghanese flankaanvaller kwam vorige zomer over van het Deense Nordsjaelland voor 15 miljoen euro, de duurste uitgaande transfer ooit in de Deense eerste klasse.In Denemarken had Sulemana niet veel tijd nodig om iedereen te overtuigen van zijn kunnen. Niemand ging namelijk meer duels aan of dribbelde meer dan de jonge Ghanees. 'Hij is een wervelwind, misschien wel op het niveau van Neymar, of zelfs nog beter en sneller', vertelde coach Flemming Pedersen toen over hem.En ook bij Stade Rennes breekt de 19-jarige Sulemana snel door. Al wordt hij daar ook wel geholpen door de blessures van Jérémy Doku. Bij Stade Rennes zullen ze het echter amper gemerkt hebben, want Sulemana heeft een erg gelijkaardig profiel aan dat van de jonge Rode Duivel: enorm snel en dribbelvaardig, maar niet zo efficiënt voor doel.Bij de Franse winterstop dribbelde niemand in de Ligue 1 tot dusver meer dan de Ghanees. In Europa doen enkel Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) en Allan Saint-Maximin (Newcastle United) beter.De 22-jarige centrale verdediger beleeft het seizoen van de doorbraak. In januari kwam hij nog over van het Portugese Vitória Guimarães, maar bij Bayer Leverkusen wist hij zich meteen aan te passen. De laatste weken is hij steevast bij de uitblinkers van de ploeg.Tapsoba is een grote verdediger met zijn 1,94 m. Hij is krachtig en goed met de kop, waardoor hij ook offensief voor dreiging kan zorgen bij hoekschoppen en vrije trappen. Maar de 22-jarige Burkinees is ook sterk met de voeten. Tapsboba heeft de meeste geslaagde passes van de hele ploeg in de Bundesliga en houdt er ook van om op zijn eentje in te lopen met de bal aan de voeten. Een beetje vergelijkbaar met Vincent Kompany, dus. Bovendien weet Tapsoba ook de goal staan, want zowel bij Leverkusen als de nationale ploeg zet hij zichzelf wel eens achter de bal bij een strafschop.Mali trekt met hoge verwachtingen naar de Afrika Cup, waar het voor het eerst op het hoogste schavotje wil staan. Daarbij rekent het onder meer op de 23-jarige Amadou Haidara. De centrale middenvelder komt uit de Red Bullschool waar het eerst bij Salzburg speelde sinds 2019 voor de Duitse buren van Leipzig uitkomt. De Oost-Duitse ploeg legde 20 miljoen euro voor hem op tafel.Haidara is meer een controlerende middenvelder, maar is ook een uitstekende passer. Iets wat de Europese topclubs erg graag zien in een speler. De laatste weken en maanden lijkt het erop dat Manchester United met hem aan de haal zou kunnen gaan. Bij de Red Devils zit met Ralf Rangnick nog een oude bekende van Red Bull op de trainersstoel en de Duitser is op zoek naar betere voetballers dan het middenveld waar hij nu over beschikt met Nemanja Matic, Fred en Scott McTominay. Allemaal goeie verdedigende spelers, maar niemand die het spel op gang kan brengen. Dat moet Haidara wel kunnen. Bij Mali is de middenvelder van Leipzig niet aan zijn proefstuk toe. Hij zit momenteel al aan 24 caps sinds hij op 19-jarige leeftijd zijn debuut voor de nationale ploeg maakte. Haidara kwam ook al twee keer aan scoren toe.Nigeria heeft een grote voetbalcultuur met iedere generatie opnieuw enkele topspelers. Dat is deze keer niet anders met Chidera Ejuke. De flankaanvaller werd al op jonge leeftijd gescout door Liverpool, waar hij enkele weken stage mocht doen. Uiteindelijk werd hij niet goed genoeg bevonden. 'Een zware periode was dat voor mij, want mijn grote droom werd ineens aan diggelen geslagen', vertelde hij daar later over aan het Nederlandse VI.Om zijn Europese droom alsnog te doen uitkomen, werd hij even later verkocht aan het Noorse Valerenga, waar hij 13 keer scoorde in 35 wedstrijden. Dat leverde hem een transfer op naar het Nederlandse sc Heerenveen, als opvolger van de naar Anderlecht vertrokken Michel Vlap. Daar werd hij al snel onhoudbaar als beste dribbelaar van de Eredivisie en met negen goals in de rugzak. Na slechts één seizoen trok de jonge Nigeriaan, die ook uit de voeten kan als aanvallende middenvelder, voor 11 miljoen euro naar CSKA Moskou. En daar is hij dit seizoen echt doorgebroken. Hij won in augustus, september én oktober de prijs voor speler van de maand bij de club en zit aan 4 goals en 3 assists na 18 wedstrijden.Al jaren staat de nog steeds meer 18-jarige Hannibal Mejbri geboekt als een enorm talent. Opgeleid bij FC Paris trok hij al erg snel naar de jeugd van Monaco. Daar kwam hij snel op de radar te staan van de grootste Europese clubs. Manchester United ging uiteindelijk met de jonge Tunesiër lopen. De Red Devils betaalden maar liefst 10 miljoen euro voor de 16-jarige aanvallende middenvelder. En dat terwijl zijn vader eigenlijk liever wou dat hij dokter werd.Mejbri werd geboren in Frankrijk uit een Tunesisch gezin, waardoor hij de dubbele nationaliteit heeft. Aangezien hij zowel bij de U16 als U17 voor Frankrijk uitkwam dacht de Tunesische voetbalbond niet dat hij ooit nog voor het Noord-Afrikaanse land zou kiezen. Maar vorig jaar stond Mejbri ineens aan de deur van de Adelaars van Carthago te kloppen. Het werd enorm groot nieuws in het land. Ondertussen mocht Mejbri ook al een keertje opdraven voor het A-team van Manchester United. Dat gebeurde eind vorig seizoen op de slotspeeldag tegen Wolves. Bij de jeugd was hij dat seizoen ook al verkozen tot speler van het jaar. Bij Tunesië brak Mejbri vooral door tijdens de Arab Cup (een demonstratietoernooi voor het WK in Qatar eind dit jaar) vorige maand. Met Tunesië bereikte hij de finale, maar werd daar geklopt door Algerije. Bondscoach Mondher Kebaier had echter genoeg gezien en ziet Mejbri nu als een volwaardig lid van het eerste team.