Egypte heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Afrika Cup, het Afrikaanse landenkampioenschap.

In de hoofdstad Yaoundé werd gastland Kameroen in de halve finales in de strafschoppenreeks met 3-1 verslagen. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen was er niet gescoord. Die strafschoppenreeks verliep dramatisch voor het gastland. De eerste elfmeter werd nog feilloos omgezet door de ervaren spits Vincent Aboubakar, maar nadien misten Harold Moukoudi, James Lea en Clinton N'Jie. Voor Egypte scoorden Zizo, Mohamed Abdelmoneim en Mohanad Lasheem. Sterspeler Mo Salah moest zo niet eens een elfmeter omzetten.

Bij Kameroen verschenen er met Michael Ngadeu (AA Gent), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) en Collins Fai (Standard, na het toernooi naar Al-Tai) drie spelers uit de Jupiler Pro League aan de aftrap. Daarnaast nog wat oude bekenden, zoals Martin Hongla en Jean-Charles Castelletto.

In de finale neemt Egypte het op tegen Senegal, dat woensdag in de eerste halve finale met 3-1 te sterk was voor het Burkina Faso van Charleroi-doelman Hervé Koffi en Standard-aanvaller Abdoul Tapsoba. Voor Senegal wordt het de derde finale van de Afrika Cup, de tweede op rij, na de verloren finale van 2019 tegen Algerije. In 2002 verloren ze de finale van Kameroen. Egypte is op jacht naar een achtste eindzege in de Afrika Cup. Het wordt zondag hun tiende finale, de eerste sinds 2017.

