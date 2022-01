De Comoren kunnen vanavond tegen gastland Kameroen dan toch beroep doen op een keeper. Door een coronauitbraak testten alle doelmannen vorige week nog positief, maar eentje zou nu toch coronavrij zijn.

'Ahamada testte negatief', klinkt het bij Ali Saïd Athouman, bondsvoorzitter bij de Comoren. 'Alles is dus in orde, maar de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF wil hem niet laten spelen.' Volgens het covid-protocol dat van kracht is op de Africa Cup, moet een speler na een besmetting immers vijf dagen in quarantaine, vooraleer hij weer bij de groep mag aansluiten.

Als de doelman niet mag spelen, zullen de Comoren met een veldspeler in doel moeten aantreden tegen Kameroen. Ook de andere beschikbare doelman testte eerder positief op het coronavirus. Eerste doelman Salim Ben Boina ontbreekt met een schouderblessure.

Voor de Comoren, met Kortrijk-speler Faiz Selemani in de gelederen, is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze mogen aantreden op de Africa Cup. In totaal testten bij hen negen spelers en drie stafleden positief op COVID-19. Onder hen ook bondscoach Amir Abdou, zo werd maandag bevestigd.

