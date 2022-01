Gastland Kameroen heeft de openingswedstrijd van de Africa Cup op zijn naam geschreven. Burkina Faso ging zondag met 2-1 voor de bijl in het Stade Paul Biya in de hoofdstad Yaoundé.

De Burkinezen kenden nochtans de beste start via Gustavo Sangaré (24.). Vincent Aboubakar trok eigenhandig de scheve situatie recht met twee omgezette strafschoppen (40. en 45.+3). Aboubakar zag zich op het uur zijn hattrick ontnomen worden na buitenspel, maar de winst was wel een feit.

In het winnende kamp stonden Michael Ngadeu (AA Gent), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) en Collins Fai (Standard) in de basis. Hervé Koffi (Charleroi) en Abdoul Tapsoba (Standard) startten aan de overzijde.

Later op de avond maken Ethiopië en Kaapverdië hun opwachting in de andere eerste ontmoeting van groep A.

