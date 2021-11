De Afrikaanse landen staan unaniem achter het plan om het wereldkampioenschap voetbal voortaan om de twee jaar in plaats van om de vier jaar te organiseren. De Afrikaanse voetbalfederatie CAF hield in Caïro een congres en alle aangesloten landen gaven in een stemming aan voorstander te zijn.

Voorzitter Gianni Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA wil het WK graag vaker organiseren. Nu is het zo dat vijf Afrikaanse landen zich plaatsen voor het WK. Als het WK vaker wordt georganiseerd, nemen de kansen voor de kleinere landen toe om ook een keer deel te kunnen nemen, is de gedachte.

In Europa is er juist veel verzet tegen het plan. De drukke speelkalender is een belangrijke reden en ook vinden veel fans dat de charme rond het WK verdwijnt als het vaker gespeeld wordt.

Maandag 20 december is er bij de FIFA een topoverleg over het plan.

Voorzitter Gianni Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA wil het WK graag vaker organiseren. Nu is het zo dat vijf Afrikaanse landen zich plaatsen voor het WK. Als het WK vaker wordt georganiseerd, nemen de kansen voor de kleinere landen toe om ook een keer deel te kunnen nemen, is de gedachte. In Europa is er juist veel verzet tegen het plan. De drukke speelkalender is een belangrijke reden en ook vinden veel fans dat de charme rond het WK verdwijnt als het vaker gespeeld wordt. Maandag 20 december is er bij de FIFA een topoverleg over het plan.