Divock Origi mag zich stilaan echt een Liverpoollegende noemen nadat zijn tweede treffer tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2019 door de supporters werd uitgeroepen tot de belangrijkste uit de clubgeschiedenis.

Volgend seizoen zien we Divock Origi niet meer terug in een Liverpoolshirt. Het aflopende contract van de Rode Duivel loopt deze week af en werd niet verlengd, waardoor hij op zoek mag gaan naar een nieuwe club. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat AC Milan. Hetb is het afscheid van een 'legende van de club' zoals coach Jürgen Klopp hem de laatste seizoenen maar al te graag noemde, ook al zette hij de snelle spits zo goed als nooit in zijn basisploeg.

Klopp verwijst met die status naar enkele belangrijke doelpunten die de ondertussen 27-jarige Origi scoorde voor de Reds. Denk daarbij aan enkele winning goals in de derby tegen Everton of de tweede en bevrijdende goal in de Champions Leaguefinale van 2019 tegen Tottenham. Het zorgde ervoor dat Origi op handen werd gedragen door de supporters en die wilden hem nog een mooi cadeautje meegeven met zijn vertrek. Zo werd zijn tweede treffer in de halve finale van de Champions in 2019 tegen Barcelona verkozen tot belangrijkste uit de clubgeschiedenis.

Die wedstrijd ging de geschiedenisboeken in als een van de gekste wedstrijden ooit in de Champions League. Liverpool had de heenwedstrijd nog verloren met 3-0 in Camp Nou en leek zo goed als uitgeschakeld. Maar in het eigen Anfield werd die scheve situatie volledig omgegooid. De Reds wonnen namelijk met 4-0, met het winnende doelpunt van Origi. De snel genomen hoekschop van Trent Alexander-Arnold verraste de verdediging van de Spaanse grootmacht totaal, waardoor Origi maar binnen te tikken had. Met de verkiezing is Origi nu echt een legende in Liverpool.

