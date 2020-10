Deze week begint alweer de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Maandag en dinsdag tellen we af naar de poulefase. Vandaag: wat mogen we verwachten in de eerste vier groepen?

Groep A: wie doet Bayern wat?

Bayern München/Atlético Madrid/RB Salzburg/Lokomotiv Moskou

...

Woensdag staat al meteen Bayern München-Atlético Madrid op het programma. Wat een match om de groep mee te beginnen. Bayern is de regerende kampioen en is onder Hansi Flick ook in het nieuwe seizoen verschroeiend begonnen. Het heeft namelijk al 18 keer gescoord in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen, maar de Rekordmeister staat verrassend genoeg niet eerste. Die eer is weggelegd voor RB Leipzig met 10/12. Bayern heeft 'slechts' 9/12, na een 4-1-nederlaag tegen Hoffenheim.Bij Atlético loopt het allemaal nog niet zo vlot. Na een eenvoudige 6-1-zege tegen Granada werd vervolgens tweemaal roemloos 0-0 gespeeld tegen Huesca en Villarreal, maar werd dit weekend wel met 0-2 gewonnen van Celta de Vigo. Het is dus de vraag of het lichtjes gewijzigde team met de aangetrokken Luis Suarez, maar ook de vertrokken Thomas Partey, iets kan rapen tegen Bayern.Een derde 'grotere' naam in de groep is RB Salzburg. Bij KRC Genk hebben ze dan wel nog steeds nachtmerries van de confrontaties met de Oostenrijkse pletwals vorig seizoen, maar bij Red Bull zijn ondertussen wel de grote toppers vertrokken. Erling Haaland ging naar Dortmund, Takumi Minamino werd verleid door Liverpool en Hee-chan Hwang trok naar de Duitse Roten Bullen in Leipzig. Daarmee werd zowat de hele aanvalslinie onthoofd, dus het valt af te wachten wat de Oostenrijkers deze keer kunnen verrichten op het Kampioenenbal. En dan heb je tot slot ook nog Lokomotiv Moskou, de vicekampioen van Rusland. Ook zij verloren hun toppers vorig seizoen met Jefferson Farfán en Aleksej Mirantsjoek, die zijn geluk ging beproeven in Noord-Italië bij Atalanta. De as van de ploeg bestaat nog voornamelijk uit dertigers, dus ervaring hebben ze troef, maar zal dat ook genoeg zijn om iets te betekenen in deze groep?Ook in deze groep is het duidelijk wie de grote favoriet is voor de groepswinst. Real Madrid staat met kop en schouders boven de andere ploegen in groep B. Hoewel het team van Zinedine Zidane dit weekend nog wat gezichtsverlies leed tegen Cadiz (0-1-verlies), ziet het er toch naar uit dat de Koninklijke niet al te veel moeite zal kennen met Sjachtar, Inter of Mönchengladbach. Al is het maar door de enorme Champions League-ervaring die rondloopt bij de 14-voudige winnaar van het kampioenenbal. En het is ook de vraag of Eden Hazard zich eindelijk kan laten zijn in het maagdelijk wit.Inter lijkt de grootste uitdager van Real Madrid te worden, maar ook de Italianen zitten even in een slechtere vorm. Antonio Conte is nog wat zoekende met enkele nieuwe spelers, zoals Arturo Vidal en Achraf Hakimi, en verloor dit weekend ook nog de Milanese derby tegen AC Milan. Romelu Lukaku zal wel van de partij zijn. De Rode Duivel scoorde dit seizoen in de Serie A al vier keer in vier wedstrijden en is erop gebrand om Inter Milan eindelijk nog eens voorbij de groepsfase te leiden. Dat is alweer geleden van het seizoen 2011/12.Voor Lukaku zal het ook een blij weerzien worden met Sjachtar Donetsk. In de voorbij halve finale van de Europa League kegelden Lukaku en co de Oekraïners nog naar huis met 5-0, met twee doelpunten van de Rode Duivel. Sjachtar zal dus op revanche uit zijn en dan is het nog meer dan ooit een team om rekening mee te houden. Sinds het seizoen 2012/13 stond het steeds in de knock-outfase van een Europees toernooi. De mix van Oekraïners en Brazilianen zou het Inter en Real dus nog wel eens moeilijk kunnen maken.Borussia Mönchengladbach, tot slot, eindigde vorig seizoen vierde in de Bundesliga en wist zo voor het eerst in vier jaar nog eens deel te nemen aan de Champions League. Onder leiding van ex-Salzburgcoach Marco Rose zijn de Duitsers uitgegroeid tot een geoliede aanvallende machine. Maar dat was vorig seizoen. Dit jaar hebben de Fohlen nog wat moeite om er terug in te komen want ze staan voorlopig pas elfde met 4/12.Dé grote naam in deze groep is niet verrassend Manchester City. De troepen van Pep Guardiola verloren vorig seizoen nog in de kwartfinale van het kampioenenbal van Lyon en willen meer dan ooit eindelijk eens die trofee met de grote oren in de lucht steken. De Spaanse coach wist die al twee keer te winnen met Barcelona (2009 en 2012), maar kon sindsdien bij City zelfs niet meer de halve finales bereiken. Daarvoor moet het dus wel eerst voorbij groep C waar ook nog FC Porto, Olympiacos en Marseille wachten. FC Porto werd vorig seizoen nog kampioen ten koste van Benfica, maar lijkt nog zoekende te beginnen aan deze campagne met een 7/12 in de eigen competitie. Coach Sergio Conceiçao moet namelijk zoeken naar een vervanger voor sterkhouders Alex Telles (Man. United) en Danilo Pereira (PSG). De Draken uit Portugal zijn dan wel weer vaste klanten in de knock-outfase van de CL, want sinds 2013 werd die nog maar twee keer gemist. Olympiacos en Marseille zijn dus gewaarschuwd. De Grieken uit Athene zijn dan wel in eigen land ongenaakbaar, met al een 45ste titel vorig seizoen, maar in deze groep moeten ze misschien wel het onderspit delven voor de andere clubs. Al heeft Olympiacos wel erg veel Europese ervaring, want sinds 2012 werd enkel in 2017/18 geen knock-outfase van de CL of EL gehaald. En dat is iets wat Marseille dan weer minder heeft. Drie jaar geleden bereikte het dan nog wel de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid, maar het jaar nadien raakte het niet voorbij de groepsfase van de EL en daarna werd er zelfs geen Europees voetbal behaald. Vorig seizoen eindigde Marseille wel nog eens als vicekampioen en plaatste zich zo rechtstreeks voor de Champions League. Voor deel 1 van deze vooruitblik hebben we de beste groep als laatste gehouden, want groep D lijkt dé poule van het spektakel te worden. Liverpool, Ajax en Atalanta zijn namelijk drie teams die het elkaar onderling erg lastig kunnen maken met positief en gedurfd aanvallend voetbal. Liverpool toonde dat vorig seizoen nog maar eens door met straatlengten voorsprong de eerste titel in 30 jaar te behalen. En ook dit seizoen lijk er weer geen stoppen aan de machine van Jürgen Klopp, ondanks een 7-2-pandoering tegen Aston Villa en een ongelukkig gelijkspel tegen Everton dit weekend. De Reds zullen het evenwel zonder Virgil van Dijk moeten doen, want de Nederlander lijkt out te zijn voor de rest van het seizoen. Maar ook zonder de verdediger willen Mo Salah en co naar een derde Champions Leaguefinale in vier jaar tijd.Kan Ajax Liverpool wat in de weg leggen dit seizoen? Twee jaar geleden waren de Amsterdammers nog dé verrassing van de Champions League toen het in de halve finale in de allerlaatste seconde werd uitgeschakeld door Tottenham. Maar ondertussen zijn ook daar alle sterkhouders vertrokken met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Nu is het voor coach Erik ten Hag opniew zoeken naar een draaiende voorhoede en balans op het middenveld. In de Eredivisie lukt dat voorlopig nog aardig met een 12/15, maar is dat ook het geval in de Champions League tegen veel betere tegenstanders?Wat Ajax twee seizoen geleden was, was Atalanta vorig jaar. De Italianen, onder leiding van Gian Piero Gasperini, leken op weg te zijn naar een halve finale, maar werden net in de laatste minuten toch nog verschalkt door het PSG van Neymar en Kylian Mbappé. Weg droom. Maar dit seizoen bleef het team, waar Rode Duivel Timothy Castagne evenwel vertrok, wel zo goed als bijeen. Ajax en Liverpool zijn dus gewaarschuwd.Het Deense FC Midtjylland, tot slot, is wat de onbekende in de groep, al komen we er wel wat bekenden tegen. Te beginnen met de coach. Het ex-team van Jess Thorup staat momenteel onder leiding van Brian Priske, de ex-verdediger van Genk en Club Brugge. En verder heb je ook nog Brugge-huurling Dion Cools en Alexander Scholz, die nog uitkwam voor Lokeren, Standard en Club. In Denemarken was het team vorig jaar untouchable, maar in de CL zal het niet zo makkelijk worden. Aanvallen luidt misschien ook hier wel de boodschap om wat punten te kunnen rapen.