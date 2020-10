Deze week begint alweer de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Maandag en dinsdag tellen we af naar de poulefase. Vandaag: wat mogen we verwachten van de laatste groepen, die van Club Brugge niet meegerekend?

Groep E: kunnen de nieuwkomers bij Chelsea zich tonen?

Sevilla/Chelsea/Krasnodar/Stade Rennais

In groep E wordt het uitkijken naar twee Europese subtoppers, of mogen we ze zo wel nog noemen? De Zuid-Spaanse club won vorig jaar - Lukaku moet je het niet meer vragen - de Europa League, en dat al voor de vierde keer in de laatste zeven seizoenen. In Spanje lukt het echter niet om het Real, Barcelona en Atlético echt moeilijk te maken, maar in Europa weet het dus wel zijn mannetje te staan. En ieder jaar heeft het ook een ideale mix van spelers in zijn kern. Nu ook weer, met ervaren lieden als Jesus Navas en Ivan Rakitic, het grote talent Jules Koundé en spelers op de top van hun kunnen met onder meer Lucas Ocampos.Bij Chelsea willen ze dit jaar opnieuw in één adem met clubs als Liverpool en Man. City genoemd worden. En daarvoor deed het erg veel moeite op de transfermarkt. De Londense club kocht voor meer dan 220 miljoen euro in aan spelers zoals Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell en toptalent Kai Havertz. Chelsea is ambitieus en de wereld mag het weten. Nu moet Frank Lampard er wel nog een team van maken, want in de Premier League loopt het nog niet. Vooral de verdediging is een zorgenkind, met keeper Kepa die de ene na de andere blunder begaat.Nog in deze groep zitten het Russische Krasnodar en de nieuwe Franse club van Jérémy Doku, Stade Rennais. Beide clubs zijn een vraagteken op dit niveau, want zowel Krasnodar als Rennes zitten voor de eerste keer in de poulefase van de Champions League. Opvallend: het zijn ook nog eens twee clubs die willen uitgaan van de eigen jeugd. De droom van Krasnodareigenaar Sergej Galitski is om een volledige ploeg uit de eigen academie te halen. Bij Rennes putten ze ook al even uit die eigen opleiding, met supertalent Eduardo Gamavinga als huidige uithangbord.In deze groep is het eigenlijk enkel uitkijken naar de duels tussen Barcelona en Juventus (28/10 en 8/12), of ook wel Lionel Messi - Cristiano Ronaldo. Het is de eerste keer dat beide tenoren tegenover elkaar staan sinds de Portugees Real Madrid verliet voor Juventus en ook daar de ene prijs na de andere behaalde. Bij Barcelona zijn er in de tussentijd wel wat zaken veranderd, met als dieptepunt de 8-2-nederlaag van vorig seizoen tegen Bayern München. Nieuwe coach Ronald Koeman is nog op zoek naar zijn ideale opstelling, met Messi natuurlijk als centrale figuur. Het team is vooral nog onregelmatig, wat resulteert in een zevende plaats met 7/12, na een gelijkspel tegen Villarreal en 1-0-verlies tegen Getafe dit weekend. Maar ook bij Juventus loopt het nog niet zoals het moet. Andrea Pirlo werd deze zomer voorgesteld als de nieuwe coach, nadat Maurizio Sarri aan de deur werd gezet door de slechte prestaties in de Champions League (waarin Juventus werd uitgeschakeld door Lyon in de tweede ronde). Onder meer door het ontbreken van Cristiano Ronaldo, nog in quarantaine na zijn coronabesmetting, speelde Juventus dit weekend nog 1-1-gelijk tegen Crotone. Maar wees maar zeker dat de Oude Dame er zal staan in de Champions League, om eindelijk nog eens die beker in de prijzenkast te kunnen zetten.Verder lijken Dynamo Kiev en het Hongaarse Ferencvaros een vogel voor de kat te zijn. De Oekraïners uit Kiev schakelden in de play-offs nog KAA Gent uit en gaan in deze groep waarschijnlijk voor de derde plaats. De club heeft heel wat Europese ervaring en telt ook wel wat goeie spelers, met onder meer Vladyslav Supriaha. De Hongaren, langs hun kant, gaan het erg moeilijk hebben. Het is nog maar de eerste keer dat ze in de Champions League staan, nadat ze pas vorig jaar hun debuut maakten in de poulefase van de Europa League. Om in deze groep G te raken, moest het maar liefst vijf wedstrijden spelen, dus schrijf ze misschien toch niet helemaal af voor die derde plek.Groep E staat al garant voor spektakel, maar wees maar zeker dat deze poule ook voor heel wat voetbalplezier zal zorgen. Met PSG en Manchester United heeft het twee enorme namen. Voeg daar ook nog het immer aanvallende Leizpig en het misschien wel verrassende Basaksehir aan toe en je hebt een groep om duimen en vingers van af te likken. Bij PSG waren ze er vorig seizoen zo dicht bij, maar die eerste CL-eindzege was ook tegen Bayern München net te hoog gegrepen. Dan maar dit jaar? De Fransen beschikken nog steeds over een sterrenensemble met Kylian Mbappé, Neymar en Angel Di Maria. Maar enkel met namen win je geen grote prijzen. Dat besefte coach Thomas Tuchel maar al te goed en de Duitser wist vorig seizoen eindelijk een hecht team te maken van de Parijzenaars. Dat belooft voor dit seizoen.Bij RB Leipzig hebben ze nog een rekening openstaan tegen PSG. Vorig seizoen in de CL werd het nog kansloos uitgeschakeld door de Fransen met 0-3. Leipzig was wel een van dé revelaties van het vorige seizoen en wist zo goed als alle uitblinkers te behouden. Enkel Timo Werner vertrok, maar dat was al het geval vóór de eindfase in de Champions League. Coach Julian Nagelsmann weet altijd het beste uit zijn spelers te halen en staat voor erg aanvallend voetbal. Een nieuw lang avontuur in de CL is dus zeker niet uitgesloten.Wat Leipzig met PSG heeft, heeft PSG met Manchester United. Twee seizoenen geleden wipten de Mancunians de Fransen namelijk uit het Kampioenenbal na een ware remontada in het Parc des Princes. Een hoofdrol was toen weggelegd voor Rode Duivel Romelu Lukaku, maar die is ondertussen alweer weg en Manchester United komt niet met al te veel zelf vertrouwen in deze Champions League. Coach Ole Gunnar Solksjaer zorgde na de coronabreak dan wel voor enorm aantrekkelijk voetbal in de Premier League, met topaankoop Bruno Fernades als revelatie van het seizoen, maar dit jaar loopt het vooralsnog niet en lijken de toptalenten met onder meer Mason Greenwood wat in een winterslaap te zijn gesukkeld. Hopelijk voor United weet de Noor het tij op tijd te keren.Tot slot heb je in groep G ook nog Basaksehir, het speeltje van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De club, met enkele oude sterren als Martin Skrtel en Demba Ba, werd vorig seizoen voor het eerst kampioen in Turkije en doorbrak zo de heerschappij van de andere clubs uit Istanboel. Met Nacer Chadli en Boli Bolingoli komen we ook twee landgenoten tegen in de selectie. Basaksehir zal het wel moeilijk krijgen in deze groep, want het begon nog niet geweldig aan de eigen competitie met 4/12 en een voorlaatste plaats. In die vier wedstrijden wist het bijvoorbeeld nog maar tweemaal te scoren.