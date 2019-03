Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt na stunt tegen Real: 'We zijn nog niet klaar'

'Dit zagen wij natuurlijk ook niet aankomen', zei De Ligt na de 1-4 in Estadio Santiago Bernabéu voor de camera van de rechtenhouders. 'Maar we wisten wel dat het kon, dat hadden we in de thuiswedstrijd al gezien.'

Ajax had na 18 minuten al de nederlaag in Amsterdam (1-2) volledig weggepoetst. 'Het enige wat er thuis aan ontbrak, was scoren', vervolgde De Ligt. 'Vandaag gingen de eerste twee kansen er gelijk in. Dat was het verschil. Real Madrid zit in een mindere fase, dan weet je dat je er overheen kan denderen. Dat hebben we in de eerste helft gedaan.'

Dankzij de stunt tegen de titelhouder in de Champions League bereikte Ajax de kwartfinales. De Ligt denkt echter al aan meer. 'We hebben het eerder Bayern München heel lastig gemaakt, dat is ook een favoriet voor de titel. Nu schakelen we Real Madrid uit. Dat is een hele prestatie. Maar we zijn nog niet klaar.'

Als toekomstig speler van FC Barcelona bewees Frenkie de Jong de supporters van zijn nieuwe club al meteen een dienst. 'Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans', sprak de begaafde middenvelder. 'Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabéu. De mensen hadden misschien nog wel iets verwacht van ons, maar niet op deze fantastische manier.'

Volgens De Jong deed Ajax ook al in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) niet onder voor de Spaanse grootmacht. 'Toen speelden we niet veel slechter dan nu, maar we hadden pech met de uitslag. Nu viel alles goed voor ons. Ja, ook voor mij. Ik speelde redelijk goed, maar ik had in de slotfase krampen in beide benen.'

Courtois: 'Geen crisis'

Bij de Madrilenen stond doelman Thibaut Courtois in een schiettent. De Rode Duivel moest zich liefst vier keer omdraaien in het Santiago Bernabeustadion. Voor de drievoudige titelverdediger eindigt het kampioenenbal met een pijnlijke uitschakeling in de achtste finales.

'We begonnen niet slecht maar kenden pech met die kopbal van Raphaël (Varane) op de lat. Bij de eerste goal maken we een klein foutje door te weinig druk te zetten. De tweede valt veel te gemakkelijk. Hij (Tadic) kan vier, vijf spelers passeren en geeft dan een mooie assist. Daarna werd het moeilijk', zei de 26-jarige Rode Duivel.

Voor het fiere Real dreigt het een seizoen zonder prijs te worden, maar Courtois blijft strijdvaardig. 'We moeten weer opstaan en proberen het seizoen op een goede manier te beëindigen. Is het crisis? Crisis is een groot woord. Dit is een mentale klop. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten reageren, dat is voetbal. Dit is geen aangename situatie maar we moeten nu werken. Of dit het einde van een cyclus is? Dat geloof ik niet. Dit zijn dezelfde spelers die alles hebben gewonnen. We moeten ons nu herpakken.'