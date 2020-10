Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Lassina Traoré en Antony kunnen zich in de Champions League tegen Atalanta Bergamo (opnieuw) in de kijker spelen.

Voortvarend begon de ploeg van coach Erik ten Hag aan de Eredivisie, want na zes speeldagen staan de Amsterdammers gedeeld eerste naast Vitesse met vijftien punten. Enkel op 4 oktober werd verloren, toen FC Groningen thuis met 1-0 zegevierde tegen Dusan Tadic en co. Door de recordzege afgelopen weekend bij VVV-Venlo (0-13) leidt Ajax in de tussenstand van Nederland, door het betere doelsaldo (+21).Vorige week miste Ajax nog de kans om in de eigen Johan Cruijff ArenA de Europese grootmacht Liverpool punten afhandig te maken, want het sterrengezelschap van Jürgen Klopp haalde het gevleid met 0-1, na een ongelukkige deviatie van Nicolás Tagliafico. Bijkomend nadeel voor de Nederlanders was het vroege uitvallen van de Ghanees Mohammed Kudus. Maar in poule D, waar er wordt van uitgegaan dat het Deense FC Midtjylland het zwakke broertje is na de 0-4-nederlaag tegen Atalanta Bergamo, is de uitdaging voor het jonge Ajax om met de Reds en de Italiaanse stuntploeg te strijden voor de eerste twee plaatsen. De fiere Amsterdammers zien de derde plek, die recht geeft op een ticket voor de volgende ronde van de Europa League, eerder als een troostprijs. De kans dat er veel wordt gescoord door de ploeg van Gian Piero Gasperini is groot, want in de vorige Serie A-campagne vonden Duván Zapata en zijn ploegmaats maar liefst 98 keer de weg naar doel. Kampioen Juventus maakte 76 doelpunten en bleek dus minder trefzeker. De derde plek leidde tot het kampioenenbal, waar ze vorig seizoen debuteerden met een plaats in de kwartfinales. Het boezemt Daley Blind geen angst in: 'Wij willen altijd winnen.'Het duel in het Gewiss Stadium van Bergamo wordt een primeur voor Ajax, dat als beursgenoteerde onderneming dit seizoen uitpakt met een budget van 160 miljoen euro. Nooit eerder in de 47 Europese duels troffen ze Atalanta. Bovendien kan de Nederlandse kampioen terugvallen op een interessante statistiek. De laatste keer dat er in Italië werd verloren, dateert al van 2006 (1-0-nederlaag bij Inter). Sindsdien won Ajax drie keer en speelde het twee keer gelijk op Italiaanse bodem.Ook Erik ten Hag is hoopvol gestemd. 'We zitten goed in ons vel en zijn op de goede weg', oppert de 50-jarige trainer. 'Zoals altijd zullen we het initiatief nemen. Wij gaan uit van een positief resultaat. Daarom wil ik het niet hebben over de gevolgen van een eventuele nederlaag.'Doordat de 37-jarige Klaas-Jan Huntelaar niet wedstrijdfit is, werd de aanvaller in de selectie vervangen door Brian Brobbey (18). Hij scoorde dit seizoen voor Jong Ajax al vijf keer in negen duels in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie (tweede klasse) en werd daarvoor dus beloond.Ajax blijft met andere woorden een talentenfabriek, ook na het vertrek deze zomer van Donny van de Beek (Manchester United, 39 miljoen euro), Hakim Ziyech (Chelsea, 40 miljoen eur) en Sergiño Dest (Barcelona, 21 miljoen euro).Jongeren krijgen speelkansen in de traditionele 4-3-3-veldbezetting, waar nagenoeg altijd wordt geopteerd voor aanvallend combinatievoetbal. Centraal op het middenveld werd Davy Klaassen (27) begin oktober voor 11 miljoen euro teruggehaald bij Werder Bremen, om met zijn ervaring en balvastheid een jong opkomend talent als Ryan Gravenberch (18) bij te staan in zijn stormachtige ontwikkeling. Gravenberch is een ruwe diamant, die nog onder contract ligt tot 2023 en nu al in de portefeuille zit van de machtige spelersmakelaar Mino Raiola. Maar ook op het potentieel en het onmiddellijke rendement van de Burkinese spits Lassina Traoré (19) en de Braziliaanse recordaankoop Antony (20, een kwieke rechtsbuiten die voor 21,75 miljoen euro opgehaald bij FC São Paulo) wordt gerekend voor nieuw nationaal én internationaal succes.