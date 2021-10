Ajax kijkt vanavond Borussia Dortmund in de ogen in de Champions League. Op papier liggen de clubs steeds dichter bij elkaar, maar op de beurs heeft Ajax ondertussen een kloof geslagen. Voetbal International vergeleek de aandelen van de Ajacieden met die van de andere groepsleden.

Jarenlang werd investeren in Ajax gezien als een synoniem voor geld in de sloot gooien. Aandelen kopen van de Nederlandse recordkampioen was iets voor fans die voor de fun een stukje van hun club wilden bezitten. Inderdaad ging de koers na de lancering in een rechte lijn naar beneden. Elf euro werd drie euro. Maar dankzij de steeds verdere professionalisering van de voetbalbranche en vooral de koerswijziging van de Ajax-directie kreeg de aandelenprijs een impuls. Sinds 2017 - toen Ajax een meer aanvallend beleid inzette - zit de prijs structureel boven het aanvangsniveau van eind jaren negentig. Uiteraard is ook bij Ajax de koers gevoelig voor de uitslagen. Het hoogste punt werd bereikt daags voor Ajax-Tottenham Hotspur in 2019, toen een van de aandeelhouders een half miljoen cashte door 21 duizend aandelen te verkopen. Na de uitschakeling verdampte direct een groot deel van het rendement. Dat neemt niet weg dat Ajax wel een serie kenmerken heeft die aantrekkelijk zijn voor langetermijninvesteerders die het niet erg vinden dat de koersen op de korte termijn flink meebewegen met de prestaties van Dusan Tadic en co. Zo wordt dankzij de goede opleiding en de uitstekende verkoopresultaten over een langere periode bewezen dat Ajax in staat is waarde te creëren. Bovendien is het management uitermate stabiel, wat in het voetbal bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Ajax is ook een van de weinige clubs die regelmatig winst maken en dividend uitkeren (drie keer in de laatste zes jaar).Een paar risicofactoren zijn er ook. Zo zijn de kopers afhankelijk van het bestuur van de vereniging, dat 73 procent van de aandelen bezit en daarmee eigenhandig het beleid van de club kan bepalen. Een onzekere factor blijft Champions League-deelname, aangezien de Eredivisie maar één direct toegangsbewijs heeft. Mocht Ajax een keer misgrijpen, dan is gezien de dure huishouding een fors operationeel verlies onafwendbaar. Een ander nadeel is dat Ajax geen eigenaar is van het stadion, waardoor de landskampioen vrijwel niets verdient aan bier en hamburgers. Voorlopig lijkt Ajax qua mogelijkheden het plafond aan te tikken. Substantiële groei is weer mogelijk in 2024 (invoering nieuwe Champions League-model met hogere premies) en 2025 (nieuw contract Nederlandse tv-rechten). Als Ajax na het herstel van de coronacrisis een consistent dividendbeleid voert en de vraag naar aandelen toeneemt, zou het wellicht een optie kunnen worden om net als Dortmund en Juventus nieuwe aandelen uit te geven en met de opbrengsten de Johan Cruijff Arena te kopen. Hoe dan ook, AFC Ajax NV heeft zich dik twee decennia na de entree op Beursplein 5 ontwikkeld van vreemde eend tot een volwaardige speler waar steeds meer beleggers toch eens naar zullen kijken.Vlak na de eeuwwisseling was Borussia Dortmund de eerste en meteen ook laatste Duitse club op de beurs van Frankfurt. Voor de korte termijn zijn er zorgen. De coronacrisis heeft er flink in gehakt en als oplossing brengt de club meer aandelen op de markt. Vorige week sloot de inschrijving en bleek dat er conform de doelstelling 86 miljoen aan nieuw kapitaal was opgehaald. Borussia volgde zo het voorbeeld van Juventus. De beursgenoteerde Italianen zetten eerder dit jaar met een aandelenemissie eveneens de geldkraan open en mikken voor het eind van het jaar zelfs op 400 miljoen om uit de problemen te komen. Zo extreem veel als Juventus verloor Borussia gedurende de coronacrisis niet, maar toch werden ook in Dortmund dieprode cijfers geschreven. Vorig seizoen eindigde de club 73 miljoen in de min nadat de Borussen een jaar eerder al 44 miljoen in het rood waren gefinisht. De uitgifte van de nieuwe aandelen hadden een negatief effect op de koers, die na het persbericht van eind augustus behoorlijk inzakte. De aandelenbeurs is immers een kwestie van vraag en aanbod. Door nieuwe aandelen uit te geven is er ineens veel meer aanbod en kan er makkelijker aan de vraag worden voldaan. Dit is slecht voor de prijs. Bovendien is de zwakte van deze aandelenuitgifte dat de opbrengst niet is bedoeld voor het uitbouwen van de club, maar voor het oplossen van financiële problemen. Dit is uiteraard niet best voor het vertrouwen. Er verdampte dan ook flink wat rendement en in september landde de koers na jaren van gestage groei op ongeveer hetzelfde niveau als vijf jaar geleden. Toch zijn de investeerders die er vroeger bij waren bepaald niet slecht af. Ten opzichte van tien jaar geleden scoren de Duitsers nog altijd een rendement van ruim honderd procent. Dat kunnen Coca-Cola en Shell de voetbalclub niet nazeggen. Hoewel ook voor dit seizoen weer een verlies wordt verwacht van 14 tot 19 miljoen euro, kunnen de beloftes van het management om scherp naar de kosten te kijken en weer winstgevend te worden, serieus worden genomen. Niet voor niks maakte Borussia Dortmund in de negen jaar vóór de coronacrisis steeds winst en werd ook vaak dividend uitgekeerd. Een pluspunt is ook dat de Duitsers een goed track record hebben op de transfermarkt en eigenaar zijn van het stadion. Dat laatste zien investeerders als een groot voordeel, omdat clubs een extra inkomstenbron hebben ten opzichte van clubs die het stadion huren. Bovendien zijn Champions League-inkomsten min of meer verzekerd, aangezien de eerste vier van de Bundesliga mogen meedoen. In de afgelopen tien jaar eindigde Dortmund slechts één keer buiten de topvier. Beleggers die op zoek zijn naar instant-rendement kunnen Dortmund overslaan, maar voor de volhouders lijken een paar geel-zwarte aandelen niet eens zo gek.Investeren in voetbalclubs is gezien de afhankelijkheid van de uitslagen alleen weggelegd voor mensen met stalen zenuwen, maar de echte waaghalzen kunnen investeren op de Turkse beurs. De keuze is ruim, want vier clubs zijn te koop bij de effectenhandel van Istanbul: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor en Besiktas. Alleen Denemarken heeft nóg meer beursgenoteerde clubs (zeven). Van het Turkse kwartet heeft Ajax-opponent Besiktas de laatste tijd het meeste rendement opgeleverd. Afgelopen voorjaar werd rond het behalen van de landstitel de hoogste koers ooit aangetikt, maar die is inmiddels alweer gehalveerd. Dat is ook niet zo verrassend, want de basis is veel minder solide dan bij Ajax en Borussia Dortmund. Met vijf kampioenschappen deze eeuw is sportief succes incidenteel en door de daling op de UEFA-ranglijst hebben de Turken hun enige directe Champions League-ticket verspeeld. Aangezien door de slechte internationale prestaties ook het tweede voorrondeticket op het spel staat, is de kans aanzienlijk dat straks alleen de kampioen nog een kans heeft.Verder lijken de aandelen Besiktas betrekkelijk waardeloos, omdat de Süper Lig ook niet bekendstaat als een goede verkoopcompetitie waar investeringen rendement opleveren, maar eerder als een competitie waarin veel geld verdampt doordat transfersommen en salarissen worden betaald die boven de marktwaarde liggen. Er zijn grote schulden en bovendien is het Turkse voetbal de grootste brandhaard als het gaat om arbitragezaken vanwege verbroken betalings-afspraken met spelers. Ook Besiktas werd dit jaar veroordeeld door de FIFA. Ryan Babel had nog 95 duizend euro tegoed. Tevens kwam de club diverse keren in aanvaring met de UEFA over Financial Fair Play. Komend seizoen moet de Turkse kampioen als boete vijftien procent van de Europese premies afstaan. Kortom, investeren in Besiktas lijkt niet veel anders dan je geld op rood of zwart zetten aan de roulettetafel van het casino.Ook deze club verloor vorig seizoen meer geld dan Ajax. Een netto verlies van 33 miljoen is een flinke klap voor de Portugezen, die hun eerste landstitel in negentien jaar pakten. De voorzitter spreekt van 'een enorme uitdaging', maar roemt ook 'de stevige fundering' van de club. Voetbalbeleggers zijn echter terughoudend en zullen hun geld eerder steken in Olympique Lyonnais of Ajax. De schulden stegen tot ruim driehonderd miljoen en het eigen vermogen is tientallen miljoenen negatief. Sporting besloot vorige week op de algemene vergadering om voor vijftig miljoen aan obligatieleningen uit te geven om door deze moeilijke periode heen te komen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, maar geven wel een indicatie. Na de beginkoers van ruim zes euro kelderde de aandelenprijs al snel en in de laatste elf jaar kwam het Sporting-aandeel nooit meer boven de euro uit. Aangezien de koers in 21 jaar nooit echt opleefde, zal niemand met een leuk rendement naar huis zijn gegaan. Deze kat in de zak uit Lissabon zit normaal gesproken qua omzet op het niveau van Feyenoord, maar heeft veel hogere uitgaven. De tekorten moeten worden goedgemaakt met transfers. Vaak lukt dit, maar afgelopen seizoen kampte Sporting net als Ajax met de consequenties van de gedaalde vraag en prijzen op de transfermarkt. Voor de lange termijn blijft de verdiencapaciteit beperkt, omdat de verwachting niet is dat Sporting het rijkere Benfica en FC Porto structureel zal aftroeven in de strijd om Champions League-plaatsen. De laatste jaren rezen er bovendien vragen over de handel en wandel van het bestuur. De politie viel binnen met een huiszoekingsbevel en ook in de Football Leaks-affaire vertolkte Sporting een prominente rol. Kortom, Sporting is een wel heel klein en wankel bedrijfje om je spaarcenten aan toe te vertrouwen.