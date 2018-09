Ajax-draaischijf Hakim Ziyech: 'Na Standard kwam het besef dat ik niet meer zou vertrekken'

De Marokkaanse middenvelder had in zijn hoofd allang afscheid genomen van Amsterdam en was helemaal klaar voor een buitenlands avontuur. Toch is hij dit seizoen nog gewoon Ajacied. 'Het is ook wel een verrassing,' erkent hij in Sport/Voetbalmagazine, 'want ook ik had er lange tijd niet op gerekend dat ik dit seizoen voor Ajax zou uitkomen.'

Het besef dat er geen transfer zou volgen, kwam er na de zege tegen Standard in de kwalificatieronde voor de CL. 'De kans op het behalen van het hoofdtoernooi van de Champions League met Ajax was heel groot en dat wilde ik heel graag meemaken. Eigenlijk vanaf dat moment draaide ik in mijn hoofd de knop om en kwam het besef dat ik niet zou vertrekken. Plaatsing voor de Champions League is inmiddels gelukt en mede daarom voelt het nu ook goed dat ik hier nog speel.'

Nochtans was een overstap naar AS Roma zeer concreet. Ziyech: 'Ik was persoonlijk rond met AS Roma. In de aanloop naar het WK had ik goede gesprekken met die club en we bereikten een akkoord. Maar het is uiteindelijk niet doorgegaan. AS Roma deed een bod, Ajax een tegenbod, en volgens mij is er daarna weinig meer gebeurd. Ik kan Ajax dus niets kwalijk nemen.'

Overwinteren in de CL

Ajax verbaasde de voorbije weken in Europees verband met indrukwekkend voetbal. Wat is er veranderd bij de Amsterdammers? 'Het grote verschil is dat we veel meer van elkaar eisen', stelt Ziyech. 'We hebben meer ervaring, daardoor een betere mix, en meer kwaliteit in de groep. Tadic, Daley Blind, Frenkie de Jong die weer fit is, noem maar op. Alles valt op zijn plek. We hebben een bepaalde spirit, we weten wat we willen. Kampioen worden, de KNVB-beker winnen, spelen in de Champions League. Ik denk dat we dat als team ook uitstralen.'

'Dat kwam in die duels in de voorronde van de Champions League zo mooi aan de oppervlakte. Ik heb in het veld echt weer genoten van ons spel, het leek weer op die duels van twee jaar geleden onder Peter Bosz. Dat gevoel van mijn eerste jaar hier bij Ajax, ik voel het weer. Dat was vorig seizoen gewoon niet zo. Het was gewoon een verloren jaar, en dat heeft iedereen een plek kunnen geven en is afgesloten. Met deze selectie moeten we in staat zijn om te overwinteren in de Champions League.'

Freek Jansen