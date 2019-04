Ajax is dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League met 0-1 gaan winnen bij Tottenham. Voor 60.000 fans dwongen de Amsterdammers in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium een uitstekende uitgangspositie af.

In de openingsfase was Ajax de betere ploeg met meer drang naar voren, en al op het kwartier resulteerde dat in een doelpunt. Donny van de Beek schudde zijn bewakers af, Ziyech kreeg dat in de gaten en bediende zijn ploegmaat uitstekend. Van de beek (15.) kon in alle rust de 0-1 voorbij doelman Lloris in de hoek schuiven. De Amsterdammers drukten Tottenham in de daaropvolgende fase alleen maar verder naar achteren, Van de Beek besloot de kans op zijn tweede doelpunt op Lloris. Iets voorbij het halfuur moest het spel worden stilgelegd na een botsing tussen Vertonghen en Alderweireld. Vertonghen begon hevig te bloeden in het aangezicht, probeerde nog even verder te spelen, maar moest uiteindelijk groggy afdruipen. Moura kreeg voor de rust nog twee kansjes op de gelijkmaker, maar echt gevaarlijk werd het nooit. De beste Londense kans voor de pauze was uiteindelijk nog voor Alderweireld, die een vrije trap net over kopte.

Tottenham kwam beter uit de kleedkamer en begon steeds nadrukkelijker te solliciteren naar de gelijkmaker. Alli was twee keer gevaarlijk, eerst met een volley op doelman Onana, daarna met een kopbal die over ging. Ajax was in de tweede helft niet zo overweldigend als voor de pauze, maar bracht nog altijd goed voetbal. Neres besloot een geweldige kans op de 0-2 op de paal. Geen van beide ploegen kwam uiteindelijk nog tot scoren.

De terugwedstrijd staat volgende week woensdag 8 mei op het menu. In de andere halve finale ontvangt Barcelona morgen/woensdag Liverpool.