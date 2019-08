Ajax mag zich opmaken voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers klopten woensdag in de return van de play-offronde APOEL Nicosia met 2-0, nadat de heenwedstrijd in Cyprus op 0-0 geëindigd was. Ook Slavia Praag mag naar de poules.

Alvarez (43.) brak voor Ajax even voor de rust de ban, en toen Tadic (80.) tien minuten voor tijd de 2-0 nette, was het voor de bezoekers over en uit. Ajax kende vorig jaar een ijzersterk parcours in de Champions League, dat pas eindigde in de halve finales tegen Tottenham Hotspur. Dit seizoen moest de Nederlandse kampioen al aan de bak in de derde voorronde, waar het Griekse PAOK Saloniki uitgeschakeld werd.

Ook Slavia Praag mag zich opmaken voor de poules. Het Tsjechische team klopte de Roemenen van Cluj in de return weer met 1-0. Slavia had de heenwedstrijd in Roemenië ook met 0-1 gewonnen.