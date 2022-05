Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Ajax.

Sterke en zwakke punten

Ajax kon dit seizoen zijn landstitel verlengen, maar deed dat niet zo vlot als de vorige keer. Toen pakte het de schaal met een voorsprong van zestien punten, ditmaal had het er slechts twee meer dan PSV. En zowel de beker als de Johan Cruijff Schaal moesten de Amsterdammers aan de ploeg uit Eindhoven laten.De statistieken tonen ook dat Ajax dit seizoen meer worstelde dan vorig jaar. Het pakte minder punten en voor het eerst haalde het team onder Erik ten Hag de 100 doelpunten niet, het bleef steken op 98 Eredivisiegoals.Ondanks de keepersproblemen behaalden de Amsterdammers meer clean sheets dan vorig jaar. De belangrijkste doelman in dat verhaal is Remko Pasveer. De 39-jarige liet in 20 Eredivisiematchen 17 keer geen enkele bal door en kreeg maar vier doelpunten binnen. Hij redde ook 91 procent van de schoten die hij te verwerken kreeg. Wel teleurstellend was André Onana. Na zijn dopingschorsing en contractperikelen was hij al niet populair bij de supporters en dat heeft hij met zijn prestaties niet verbeterd. Ondanks dat hij niet de doelman met de meeste wedstrijden is, kreeg geen enkele Ajaxcollega zoveel goals (10) binnen. Al moet daar wel de kanttekening gemaakt worden dat de verdediging vaak gewisseld werd in die periode.Het puntenverschil met PSV was het hele seizoen vrij klein, maar de kampioen blijkt toch dominanter dan op het eerste zicht lijkt. De Amsterdammers hadden het leer gemiddeld 67 procent van de tijd in hun bezit. Daarmee deden ze ook iets, want geen enkele ploeg nam het vijandelijke doel zo vaak onder vuur (649 keer). Het leidde ook tot goals, want enkel Cambuur (15%) had een beter scoringspercentage dan Ajax (14%). Waar het team wel veel te slordig was, waren de penalty's, want slechts één op drie werd omgezet.Defensief liep het op het einde van de competitie moeilijker, maar toch kregen de Amsterdammers het minste schoten tegen (247). Dat leidde ook tot slechts 19 tegentreffers, wat zeer weinig is vergeleken met de andere teams, die allemaal tussen de 34 en 70 doelpunten binnenkregen. De ploeg maakte ook het minste overtredingen en pakt de minste gele kaarten.Als de rechtstreekse duels met de top drie bekeken worden, is Ajax de grote winnaar, want het won de vier matchen tegen PSV en Feyenoord. Het scoorde tegen hen ook drie keer zoveel (12) als het goals incasseerde (4).In de groepsfase van de Champions League steeg het team boven zichzelf uit, waardoor het plots na vier duels al zeker was van de 1/8 finales. Op de eerste speeldag won Ajax al meteen van Sporting Lissabon met 1-5. Als daar nog Be?ikta? (2-0) en Dortmund (4-0 en 1-3) bijkomen, wordt de club als titelkandidaat gezien. Maar in de 1/8 finales loopt het mis tegen Benfica.Ook naast het veld gebeurt er tijdens het seizoen veel. Tijdens het trainingskamp in januari testen enkele speler positief op corona. In de plaats van hen in quarantaine te zetten, trainen deze jongens apart en worden ze later met een privéjet teruggevlogen naar Amsterdam. Achteraf blijkt de club niks strafbaars gedaan hebben, maar moreel vinden velen het niet correct. Dat blijkt maar iets kleins als begin februari de zaak-Overmars losbarst en de technisch directeur moet vertrekken. En dan zijn er ook nog enkele spelers die met justitie in aanraking komen.In zijn voorbije drie seizoenen maakte Erik ten Hag van Ajax weer een club die ook Europees aanzien heeft. Met een mix van dure spelers, die vooral in het eerste halfjaar kwamen, en eigen jeugd speelden de Amsterdammers weer hun herkenbaar aanvallend voetbal. Nu hij vertrekt naar Manchester United moet de het team op hetzelfde niveau blijven spelen om ten Hags beleid te blijven betalen.Met Alfred Schreuder wil de club de lijn van de vorige coach verderzetten. Hij kent de ideeën van Ten Hag en werkte al in Amsterdam als diens assistent in 2018/19, het wonderseizoen met een halve finale in de Champions League en de dubbel in eigen land.Dusan Tadic is aanvallend niet enkel de MVP van Ajax, maar ook van de Eredivisie. Met dertien goals en negentien assists was hij in de meeste Eredivisiegoals betrokken en in ongeveer een derde van alle doelpunten van Ajax dit jaar. Met zijn assists hielp hij Sébastien Haller om topschutter te worden met 21 competitietreffers. En sinds Luciano Narsingh in 2011/12 twintig beslissende voorzetten gaf, kwam enkel Tadic deze editie in de buurt. Dat hij de meeste assists gaf is ook niet zo gek, als je weet dat hij ook de speler is met de meeste aangekomen voorzetten (57).Op het gebied van gecreëerde kansen was de Serviër nog dominanter. Uit 141 van zijn passen volgde een schot van een ploeggenoot, waardoor hij alle andere Eredivisiespelers ver voor blijft. Maar vijf spelers kwamen tot meer dan de helft van het aantal van Tadic en enkel Orkun Kökcü (21, Feyenoord) raakte ook boven de honderd.Tadic was niet enkel aanvallend van belang, maar werkt ook defensief hard bij het mee verdedigen en opjagen. In de laatste 30 meter van het veld, was er zelfs geen enkele speler die meer ballen veroverde.Ajax staat voor een drukke zomer, maar heeft al twee belangrijke punten op de to-dolijst kunnen afvinken. Er is een vervanger voor Ten Hag en ook de positie van Overmars is ingevuld. Uiteindelijk besloot de club daar verder te gaan met de tijdelijke vervangers Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.De twee hebben heel wat werk voor de boeg, want in de spelerskern is er veel beweging. In doel vertrekt André Onana hoogstwaarschijnlijk transfervrij naar Inter, onderhandelt Ajax nog met Maarten Stekelenburg en vertrekt Przemyslaw Tyton naar Twente. De Pool werd in de winter gehaald om de vele blessures bij de keepers op te vangen, maar maakte geen minuten. Zijn contract van een half jaar werd dan ook niet verlengd. Ook Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad en Danilo Pereira hebben een aflopend contract en verlaten de club.Jurriën Timber heeft nog een contract tot 2024, maar wordt door de Engelse media gelinkt aan een overstap naar Manchester United. En de video die hij als terugblik op het seizoen op sociale media plaatste, lijkt meer op een afscheidsvideo. Lisandro Martinez, Edson Álvarez, Antony en Sébastien Haller speelden sterk dit jaar en zouden de interesse opgewekt hebben van verschillende clubs. Al zal Antony mogelijk blijven met het oog op een WK-selectie. Vorige zomer waren Inter en Dortmund al geïnteresseerd in Haller, en na dit seizoen zullen er waarschijnlijk weer teams aankloppen.Daarnaast zijn er ook nog enkele bankzitters die mogelijk andere oorden opzoeken. Sean Klaiber zou vorige zomer al vertrekken, maar een knieblessure gooide roet in het eten, dus het is afwachten wat hij deze keer doet. Perr Schuurs gaf in een interview met De Limburger al aan dat hij nadenkt over zijn toekomst. 'Ik ben niet meer een talent of een jonge jongen die erbij hoort. Op deze leeftijd moet en wil ik elke week spelen. Waar dat komend seizoen zal zijn, dat is nog even afwachten. Ik hoop dat het bij Ajax zal zijn, maar er zijn ook andere opties.' En ook Nicolas Tagliafico vertrekt mogelijk. In januari stak Ajax nog een stokje voor een overstap naar Barcelona, maar deze zomer kijkt de Argentijn opnieuw uit naar een nieuwe werkgever. 'Ik wil niet op een plaats blijven waar ik me te comfortabel voel. Dan zoek ik een nieuwe uitdaging. De afgelopen vier seizoenen zijn ongelooflijk snel voorbijgegaan, omdat er ook twee met corona tussen zaten. Ik heb bij Ajax meer mooie momenten beleefd dan slechte,' vertelde hij aan De Telegraaf. Tussen Duitsland en Nederland worden enkele bewegingen verwacht. Ryan Gravenberch zou dicht bij een overstap naar Bayern München staan, dat Noussair Mazraoui al inlijfde. Brian Brobbey zou dan weer graag in Amsterdam blijven. Het jeugdproduct verliet het team vorige zomer transfervrij voor RB Leipzig, maar gaf na een verhuurbeurt aan zijn jeugdclub aan graag te willen blijven. Huntelaar vertelde in Rondo dat ze bezig zijn met die overstap, maar dat het wat ingewikkeld is doordat de speler eerst gratis vertrok.Bij het vormen van een nieuwe kern moet Ajax dus niet enkel op zoek naar nieuwe basisspelers, maar heeft het ook jongens nodig die tevreden zijn met een plaats op de bank.