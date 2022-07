Ajax heeft vrijdag de komst van aanvaller Steven Bergwijn bekendgemaakt. De 24-jarige Nederlandse international is de eerste zomertransfer van de Amsterdammers. De club betaalt Tottenham 31,25 miljoen euro voor de diensten van Bergwijn, een clubrecord.

Bergwijn speelde sinds begin 2020 bij Tottenham, toen hij overkwam van PSV. De geboren Amsterdammer speelde 83 officiële wedstrijden voor de Spurs en scoorde daarin acht keer. Hij gaf ook tien assists. De meeste duels kwam Bergwijn als invaller op het veld.

De aanvaller is ook 22-voudig Nederlands international en een vaste waarde in de selectie van bondscoach Louis van Gaal. In het voorbije interlandblok scoorde hij het het openingsdoelpunt in de Nations League-overwinning in Brussel tegen de Rode Duivels (1-4).

'Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken', zei coach Alfred Schreuder, die in het tussenseizoen overkwam van Club Brugge, in een reactie. 'Het is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht. Uiteraard ben ik blij dat we hem hebben weten vast te leggen, het betekent een nieuwe kwaliteitsimpuls voor onze selectie.'

Het vorige transferrecord van Ajax was in handen van Sébastien Haller. Ajax betaalde voor zijn komst vorig jaar 22 miljoen euro aan West Ham United. Inmiddels werd de met winst doorverkocht aan Borussia Dortmund.

𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉 𝘽𝙀𝙍𝙂𝙒𝙄𝙅𝙉 ❼ pic.twitter.com/XmcCRmPdJW — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2022

