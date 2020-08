Ajax in juni getroffen door coronavirus

Een aantal voetballers of stafleden van Ajax is besmet geweest met het coronavirus. Dat is gebleken uit testen die half juni zijn uitgevoerd.

Volgens De Telegraaf gaat het om in totaal dertien personen. Een woordvoerder van Ajax wil dat aantal niet bevestigen. Hij kan wel kwijt dat half juni bijna negentig voetballers, stafleden en andere personen rond de selecties van Ajax en Jong Ajax getest zijn. Bij een aantal van hen zijn dus antistoffen tegen corona aangetroffen. Het is onduidelijk waar en hoe alle slachtoffers besmet zijn geraakt. Ze hoeven ook geen symptomen van het longvirus hebben gehad. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze het virus voor juni opgelopen. De poorten van sportpark De Toekomst bleven zo'n anderhalve maand op slot nadat de eredivisie en eerste divisie in maart werden afgebroken vanwege de pandemie. Op dit moment is niemand bij Ajax besmet met het coronavirus, zo meldt een woordvoerder. Volgens De Telegraaf gaat het om in totaal dertien personen. Een woordvoerder van Ajax wil dat aantal niet bevestigen. Hij kan wel kwijt dat half juni bijna negentig voetballers, stafleden en andere personen rond de selecties van Ajax en Jong Ajax getest zijn. Bij een aantal van hen zijn dus antistoffen tegen corona aangetroffen. Het is onduidelijk waar en hoe alle slachtoffers besmet zijn geraakt. Ze hoeven ook geen symptomen van het longvirus hebben gehad. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze het virus voor juni opgelopen. De poorten van sportpark De Toekomst bleven zo'n anderhalve maand op slot nadat de eredivisie en eerste divisie in maart werden afgebroken vanwege de pandemie. Op dit moment is niemand bij Ajax besmet met het coronavirus, zo meldt een woordvoerder.