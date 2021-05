Ajax heeft opnieuw de Eredivisie gewonnen. De Amsterdamse geoliede machine leek al snel te sterk voor de concurrentie. Enkele feiten op een rijtje.

De rol van de trainer

Erik Ten Hag wint zijn tweede Nederlandse kampioenschap met Ajax. Hij vond de perfecte balans tussen jeugdigheid en ervaring om op drie tonelen tegelijk mee te spelen. De beker en de Eredivisie kon hij met succes afronden, maar in de Europa league werden ze jammerlijk uitgeschakeld door AS Roma.

De grootste verdienste van Ten Hag is hoe hij het team met de beide voeten op de grond wist te houden. Ondanks de favorietenrol en de grote voorsprong was hij steeds heel down to earth en rekende hij zijn ploeg nooit op voorhand gewonnen. De Nederlandse coach houdt niet van commotie, zo bleef hij ook kalm bij de situaties rond Haller en Onana en de transfer van opkomend talent Brobbey, die naar Leipzig trekt. De rust die Ten Hag uitstraalde zette zich om naar een team dat, tegen welke tegenstander dan ook, als een koelbloedige machine tewerk ging.

De bepalende spelers

Dusan Tadic was een directe kwaliteitsinjectie toen hij in 2018 Southampton voor Ajax ruilde. Twee seizoenen later blijkt hij nog steeds belangrijk te zijn voor de Amsterdammers. De 32-jarige Serviër zorgde voor zowel doelpunten als assists en was bij 31 Amsterdamse goals betrokken. Zelf maakte hij er veertien, bij de overige was hij de aangever. Hij is zelfs zo belangrijk voor Ajax, dat er een Tadic-variant in het leven werd geroepen. Daarin wordt de Serviër in de spits geposteerd. Die variant werd vooral gebruikt in de Europa League door het ontbreken van Sébastien Haller. In de Eredivisie speelt Tadic meestal op de linkerflank.

Tadic maakte dit seizoen al 14 goals en gaf evenveel assists. © GETTY

Davy Klaassen was ook een van de spillen van de Nederlandse kampioen. Het jeugdproduct van Ajax, die even bij Everton en daarna bij Werder Bremen speelde, scoort heel vaak het openingsdoelpunt. Daarna is de ban gebroken en verloopt het scoren soepeler voor de Ajacieden. Ten Hag weet dat met Klaassen een leider tussen de lijnen staat om de jonge selectie mee op sleeptouw te nemen.

De referentiewedstrijd: PSV-Ajax, 28 februari

'Wij winnen hier met een gelijkspel', zei Ten Hag in februari na de 1-1 tegen rechtstreekse concurrent PSV. Ajax speelde een bedroevend slechte wedstrijd in Eindhoven, maar wist ultiem nog een puntje uit de brand te slepen. Voor de lampenclub was de rechtstreekse confrontatie van levensbelang: het puntenverschil tussen de twee bedroeg toen al zeven punten. Een overwinning was dus noodzakelijk voor de club uit Eindhoven.

Kampioenen kunnen ook winnen als ze slecht spelen, dat liet Ajax toen zien. De Ajacieden konden zich na dat gelijkspel concentreren op de wedstrijden tegen de 'kleinere' tegenstanders. Daar liet het amper steken vallen en zo was de titelstrijd al snel gestreden.

Het cijfer van het seizoen: 19

Zoveel Ajacieden deden de netten trillen dit seizoen. Daarmee heeft bijna de volledige kern een doelpunt gemaakt. Van alle opgestelde spelers konden enkel de drie keepers, Mazraoui, Klaiber en Idrissi niet scoren. Ook opvallend: van de 17 assists die Tadic leverde, konden alleen Haller en Klaassen twee keer scoren. De andere twaalf assists werden telkens door een andere speler afgewerkt.

Opvallend

Ajaxkeeper André Onana werd in oktober voor een volledig jaar geschorst voor dopinggebruik. Bij een urinecontrole werd een verboden stof gevonden. Dat bleek te komen uit een pilletje dat voorgeschreven was voor zijn vrouw. Onana zegt dat hij het medicijn per ongeluk had genomen, omdat hij zich niet goed voelde. Ajax ging nog in beroep, maar de schorsing bleef van kracht.

