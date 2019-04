De heenwedstrijden van de kwartfinales van de Champions League serveerden woensdagavond een absolute kraker tussen Manchester United, met Romelu Lukaku aan de aftrap, en Barcelona. In Amsterdam maakte een gretig Ajax het meeste aanspraak op de voorsprong in de eerste helft, maar moest het team genoegen nemen met een 1-1 tegen Juventus.

Cristiano Ronaldo stond na zijn blessure terug in de ploeg bij de Oude Dame, waardoor wonderkind Paulo Dybala naar de bank verkaste. Al na twee minuten loste Federico Bernardeschi een waarschuwingsschot dat maar net over de winkelhaak zoefde. Even later antwoordde Ajax via Hakim Ziyech, die zijn schot in het zijnet zag sterven. De Amsterdammers namen de match vervolgens in handen, met Ziyech als dirigent: het Marokkaanse goudhaantje probeerde het nogmaals vanop afstand, maar zijn schot was te centraal gericht. Minuten later moest Wojciech Szczesny een derde poging van Ziyech uit zijn doel ranselen. In de 25e minuut kreeg Donny Van de Beek een unieke schietkans in de zestien, maar hij kon zijn overhaast schot niet kadreren. Op een zeldzame tegenprik van Juve was een alerte Matthijs de Ligt nodig: met een cruciale tackle in de zestien tikte hij de bal uit de voeten van de doorgebroken Bernardeschi. Tien minuten voor rust belandde de bal bij diezelfde Bernardeschi in de zestien: met drie Ajax-verdedigers in zijn rug knalde de Italiaan in de draai net naast. Op slag van rust pikte Joao Cancelo Ronaldo uit, die vrije doorgang kreeg in de grote baklijn en de afgemeten voorzet voorbij Andre Onana tegen de netten kopte.

De tweede helft kende een droomstart voor de thuisploeg: vrijwel meteen na de aftrap krulde David Neres de bal na een infiltratie vanop rechts in de verste hoek, en de bordjes stonden weer in evenwicht. Ajax bleef de Italiaanse rechthoek bestoken, voor de Juve-verdedigers was het alle hens aan dek. Tien minuten voor tijd speelde Dusan Tadic een hakballetje naar invaller Jurgen Ekkelenkamp, die te centraal besloot. Bijna kreeg Ajax nog het deksel op de neus toen Douglas Costa in het slot nog de paal trof. Het leidde een bescheiden eindoffensief van Juve in. De Johan Cruijff ArenA kwam even later met de schrik vrij op een inzet van Cancelo, die Onana op zijn pad vond.

In Old Trafford eiste Barcelona meteen de bal op, maar het was ManU dat na drie minuten voor het eerste gevaar zorgde: Marcus Rashford knalde een vrijschop een metertje naast de kooi van Marc-Andre ter Stegen. Barça antwoordde met een omsingeling van de Engelse zestien. De verdediging van coach Ole Gunnar Solskjær leek aanvankelijk stand te houden, maar kraakte toch in de 12e minuut. Toen vond Lionel Messi het hoofd van Luis Suarez in de zestien; de Uruguayuaan wist de bal vanuit een scherpe hoek en via Luke Shaw in doel te knikken. De thuisploeg onderging het spel en loerde vooral op de counter. In de 36e minuut hield een knappe beenveeg van David De Gea Philippe Coutinho van de 0-2. Drie minuten later landde een voorzet op het hoofd van Diogo Dalot, die moederziel alleen stond aan de tweede paal, maar de Portugees miste zijn kopbal compleet.

ManU kwam gretiger uit de kleedkamers en voerde meer druk naar voor. Ter Stegen moest tussenkomen op een gevaarlijke voorzet van Ashley Young, Rashford miste zijn volley in de herneming. Het balbezit was nu evenwichtiger verdeeld, maar grote kansen bleven uit voor de thuisploeg. Iets na het uur glipte Suarez doorheen de defensie; het eerste Spaanse gevaar na rust strandde in het zijnet. Twee minuten later probeerde Jordi Alba De Gea te verschalken langs rechts, maar de doelman dekte zijn korte hoek goed af. In de 68e minuut werd een onzichtbare Lukaku gewisseld voor Anthony Martial. ManU hield de deur potdicht en de match bloedde dood. Messi kon nog dreigen met een lage vrije trap, maar Barça nam genoegen met de gunstige uitgangspositie.

Dinsdag al won Liverpool met 2-0 van Porto en versloeg Tottenham Manchester City in een Engels onderonsje met 1-0. De terugwedstrijden worden volgende week dinsdag en woensdag gespeeld.