In de Nederlandse Eredivisie heeft Ajax zijn 34e landstitel definitief veiliggesteld door op de slotspeeldag met vlotte 1-4 cijfers te winnen op het veld van de voorlaatste in de stand, De Graafschap.

De Amsterdammers waren sinds de vorige speeldag al zo goed als zeker van de titel door het doelsaldoverschil met eerste achtervolger PSV.

De Ajacieden droegen hun 34e landstitel op aan Abdelhak Nouri, een 22-jarige oud-speler van de club die sinds 2017 in het ziekenhuis ligt nadat hij tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een hartstilstand kreeg en blijvende hersenschade opliep.

Aan de rust stond de verdiende 1-2 voorsprong op het bord voor Ajax. Lasse Schöne brak de ban in de 37e minuut met een rake vrije trap. Drie minuten later antwoordde de thuisploeg met de gelijkmaker. Op slag van rust zette Nicolas Tagliafico weer orde op zaken: na een infiltratie bood Hakim Ziyech hem de 1-2 op een presenteerblaadje aan.

Na de pauze werd een kopbal van Klaas-Jan Huntelaar nog van de lijn gekeerd, in de 66e minuut werd goudhaantje Frenkie de Jong neergehaald in de zestien: penalty. Dusan Tadic zette de elfmeter om; zijn 27e competitietreffer van het seizoen.

In het slot zette diezelfde Tadic nog de kroon op het werk met een rake knal in de zestien na een grote brug voorbij een De Graafschap-verdediger. De Serviër kroonde zich daarmee op de valreep nog tot gedeeld topschutter van de Eredivisie, naast PSV-spits Luuk de Jong.

Na de gemiste Champions League-finale is de dubbel in eigen land - Ajax won met overmacht de bekerfinale tegen Willem II - een opsteker voor de fiere Amsterdammers. De kampioenentitel geeft recht op een ticket voor de derde Champions League-voorronde, runner-up PSV mag in de tweede voorronde van het kampioenenbal aantreden.

Hekkensluiter NAC Breda degradeert, terwijl nummer 16, Excelsior, en nummer 17, De Graafschap, in play-offs met tweedeklassers uitmaken wie volgend seizoen (opnieuw) in de Eredivisie zal spelen.

PSV nam het in eigen stadion op tegen Heracles, dat met de Belgische verdediger Dario Van den Buijs aantrad. De partij begon dramatisch voor de Eindhovenaars met een tegendoelpunt na amper 23 seconden. De thuisploeg herstelde het evenwicht dankzij een owngoal van Heracles en ging na de rust over de Almeloërs: eindstand 3-1.