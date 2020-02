Een wanvertoning in de EL (2-0-achterstand tegen Getafe CF) en een 1-0-nederlaag bij Heracles doet de druk verhogen op het team van aanvoerder Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Donny van de Beek.

'Met deze resultaten is het altijd crisis', weet ook coach Erik ten Hag maar al te goed. De Amsterdammers toonden de afgelopen weken iets te openlijk hun kwetsbaarheid, hetgeen leidde tot twee opeenvolgende verliespartijen. De ongenaakbaarheid waarmee Ajax lange tijd uitpakte, verdween daarmee volledig.

Meer zelfs: het team van aanvoerder Dusan Tadic (31) mist duidelijk behoorlijk wat stabiliteit, waardoor een vroegtijdige Europese uitschakeling dichtbij komt. Dat zou een ferme domper betekenen voor Edwin van der Sar en Marc Overmars, die respectievelijk als algemeen en technisch directeur vorig seizoen nog fel werden bewierookt door hun plaats in de halve finales van de Champions League (tegenover Tottenham).

Gevechtsvoetbal

Het meest verontrustende aspect bij het huidige Ajax is het gebrek aan temporijk spel. Terwijl de afgelopen maanden vaak werd uitgepakt met snel combinatievoetbal valt nu grotendeels het wandelgedeelte op.

Bovendien liet het team zich in Spanje vangen door het geslepen gevechtsvoetbal van Getafe, dat met zijn Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse spelers constant de duels opzocht en de zuivere speeltijd zodoende sterk inperkte. In totaal geraakten de 22 acteurs op het veld aan 42:36 minuten. Sinds de invoering van de huidige EL, als vervanger van de UEFA Cup was enkel de partij tussen FK Austria Wien en Athletic Bilbao met 40:08 nog korter. Het werd een avondje fouten, nabootsingen van de werkelijkheid en een onbekwame Franse scheidsrechter.

Goochelen

Ajax oogde de laatste twee duels apatisch. Sinds de uitschakeling midden december vorig jaar in de CL door Valencia, wat voor een mentale tik zorgde, toonde het team zich zelfs bij de competitiezeges tegenover Sparta, PSV, Vitesse en RKC weinig spectaculair en kwalitatief beperkt.

De blessures van Quincy Promes en David Neres, de flankspelers die moeten zorgen voor de noodzakelijke diepgang, spelen daarbij natuurlijk mee. Ook Hakim Ziyech (die voor rond de 40 miljoen euro komende zomer vertrekt naar Chelsea) is nog niet helemaal fit na een vervelend spierletsel. Dusan Tadic is dan weer een schim van zichzelf.

Aankopen, zoals Razvan Marin die voor 12 miljoen euro overkwam van Standard, geraken niet verder dan de invallersbank en renderen matig. Bovendien goochelt Ten Hag constant met opstellingen, waardoor de bestaande automatismen nagenoeg volledig wegvielen.

Cruciale weken

Er wordt nu gerekend op een meerwaardespeler als Donny van de Beek (die binnenkort ook zo goed als zeker vertrekt) en de routiniers Daley Blind (29)-Klaas-Jan Huntelaar (36)-Ryan Babel (33) om het team bij de hand te nemen.

Er komen cruciale weken aan voor Ajax, met moeilijke wedstrijden tegen AZ (thuis), FC Utrecht (KNVB-beker), Heerenveen (uit), FC Twente (thuis) en Feyenoord (uit). Naast het speltechnische gegeven zullen ook de resultaten beter moeten om de weg opnieuw naar boven te vinden.

