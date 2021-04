Ajax officieus kampioen, ADO Den Haag op weg naar degradatie

In de Nederlandse Eredivisie heeft ADO Den Haag zondag op de 30e speeldag een 0-3 nederlaag geleden tegen Fortuna Sittard. ADO Den Haag verliest hierdoor weer terrein op de concurrenten, de volkse club lijkt zo op weg naar de Nederlandse keuken kampioen divisie (tweede klasse). Ajax Amsterdam won de topper van de 30e speeldag van AZ Alkmaar met 2-0 en is resoluut op weg naar de landstitel in Nederland.

Ajax op 25 april 2021. © Isopix