Ajax heeft de 34e landstitel zo goed als binnen. De Amsterdamse club won tijdens de voorlaatste speelronde met 4-1 van FC Utrecht, terwijl concurrent PSV in Alkmaar verloor van AZ (1-0). Ajax heeft nu drie punten voorsprong op PSV en beschikt over een aanzienlijk beter doelsaldo (+84 tegen +70).

De ploeg van trainer Erik ten Hag sluit de competitie woensdag af met een uitwedstrijd tegen De Graafschap, waar het drie jaar geleden de titel verspeelde door een gelijkspel (1-1). PSV ontvangt Heracles Almelo in Eindhoven.

De titelverdediger kan alleen nog kampioen worden als Ajax verliest in Doetinchem en het zelf met heel grote cijfers wint. Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA na amper 45 seconden nog wel op achterstand via Othman Boussaid.

Klaas-Jan Huntelaar bracht de thuisclub na een kwartier langszij en via een doelpunt van Donny van de Beek ging Ajax de rust in met een voorsprong. Dusan Tadic voerde de score in het laatste kwartier met twee doelpunten, waarvan de laatste uit een strafschop, op naar 4-1. PSV verloor in Alkmaar door een doelpunt kort na rust van Guus Til.

AZ verzekerde zich van de vierde plek in de Eredivisie en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal. Feyenoord ontvangt als nummer drie ook een ticket voor de (voorronde) van de Europa League.

NAC Breda is na de 2-1 nederlaag bij Heerenveen dan weer zeker van de degradatie uit de Eredivisie.