Ajax heeft zondagavond voor de 20e keer in zijn bestaan de beker gewonnen door in de Rotterdamse Kuip met 2-1 te winnen van Vitesse.

Bij de 'bezoekers' startte Lois Openda in de spits. Op het halfuur liet de huurling van Club Brugge van zich horen door het openingsdoelpunt van Ryan Gravenberch (23.) uit te wissen.

Twintig minuten na rust moest Openda de strijd geblesseerd staken. De finale leek lange tijd op verlengingen af te stevenen, tot David Neres (91.) zijn duivels ontbond en de Ajacieden in extase bracht. Ajax wist op die manier de zure smaak van de Europa League-exit tegen AS Roma meteen weer door te spoelen. Een dubbel kan de Amsterdammers haast niet meer ontglippen. Met nog zes competitiedagen te spelen, telt de club met een match minder elf punten meer dan eerste achtervolgers PSV en AZ.

