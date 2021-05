Met nog drie speeldagen te gaan heeft Aajx zijn 35ste Nederlandse titel al op zak. Tegen FC Emmen wonnen de Ajacieden met 4-0, daardoor kan PSV hen niet meer inhalen.

Na de 2-0 zege van vorig weekend tegen AZ kon Ajax de titel eigenlijk al niet meer mislopen. Drie speeldagen voor het einde is ook de mathematische zekerheid er. Met nog drie speeldagen voor de boeg heeft Ajax vijftien punten voor op PSV, dat zondag nog Heerenveen ontvangt.

Tegen Emmen volstond een puntje voor de kampioensschaal, maar Ajax ging vol voor de zege. De 19-jarige Jurriën Timber brak al na tien minuten de ban, Sébastien Haller (62.) trapte even voorbij het uur het laatste beetje twijfel aan flarden. Die andere jongeling Devyne Rensch, 18 jaar, plaatste met de 3-0 de kers op de taart (66.). Davy Klaassen (74.) tekende voor het slotakkoord.

De 35e titel is met een seizoen vertraging een feit. Vorige voetbaljaargang bezetten de Amsterdammers ook de leidersplaats, maar nadat de competitie wegens het coronavirus werd afgebroken, werd er uiteindelijk geen kampioen uitgeroepen.

