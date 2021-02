Vanaf 20 uur strijden in de Johan Cruijff Arena de titelrivalen om een felbegeerde stek in de halve finales.

Het aantal uppercuts vorige week in Amsterdam viel bijna niet te tellen. Eerst was er de administratieve fout met topaankoop Sébastien Haller (26, voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham), die niet op de spelerslijst staat voor de EL-confrontatie met Lille OSC omdat een personeelslid vergat zijn naam aan te vinken.

...

Het aantal uppercuts vorige week in Amsterdam viel bijna niet te tellen. Eerst was er de administratieve fout met topaankoop Sébastien Haller (26, voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham), die niet op de spelerslijst staat voor de EL-confrontatie met Lille OSC omdat een personeelslid vergat zijn naam aan te vinken. Pas daarvan bekomen, werd coach Erik ten Hag geconfronteerd met de schorsing voor een jaar door de UEFA voor de Kameroense doelman André Onana (24), nadat die in plaats van een aspirine een plasmiddel van zijn vrouw nam. Een product dat dopinggebruik kan maskeren.En als klap op de vuurpijl raakte bekend dat toptalent Brian Brobbey (19), een spits en broer van ex-Anderlechtspeler Derrick Luckassen, zijn aflopende contract niet verlengt en straks transfervrij vertrekt uit de Johan Cruijff Arena. 'Never a dull moment hier', concludeerde de trainer.Ondanks die rampdagen komt Ajax toch met een goed gevoel aan de aftrap, want in de zware januarimaand bleef de kampioen ongeslagen. De kraker tegen PSV eindigde op 2-2, maar AZ werd tweemaal verslagen en ook Feyenoord ging voor de bijl. Ten Hag kreeg een extra wapen aangeboden, na het afsluiten van de wintermercato, want de 24-jarige Marokkaans-Nederlandse linksbuiten Oussama Idrissi werd gehuurd van FC Sevilla. In het seizoen 2019/20 was hij bij AZ nog goed voor 13 goals en 5 assists in 25 duels. Hij moet de bleke Quincy Promes (29, 6 doelpunten in 19 partijen) vervangen, want die staat onder verdenking van betrokkenheid in een steekpartij afgelopen zomer. Vooral daarom blijft een deal met Spartak Moskou aanslepen. Promes heeft duidelijk geen toekomst meer bij Ajax, want hij werd voor het bekerduel niet opgenomen in de wedstrijdselectie.Aan de overzijde probeert de Duitse coach Roger Schmidt (53) PSV verder naar zijn hand te zetten. Een proces dat met vallen en opstaan gepaard gaat. Bij de recente 3-0-zege tegen FC Twente bracht de ploeg uit Eindhoven, met Donyell Malen (22) als gangmaker, het Vollgassfussball waar de ex-trainer van Bayer Leverkusen naar streeft. PSV won nipt bij FC Emmen, verloor van Feyenoord en AZ, en verspeelde bij Ajax een 0-2-voorsprong. 'Dit is een deel van onze ontwikkeling, om gelijkopgaande wedstrijden te leren winnen', verdedigt Schmidt zich.Al elf duels kon PSV, dat in Amsterdam niet beschikt over de geblesseerde offensieve krachten Mario Götze en Cody Gakpo, niet winnen van de topploegen Ajax, Feyenoord en AZ. Kan Schmidt in deze clash tussen beide Nederlandse grootmachten voor de kentering zorgen met plaatsing voor de laatste vier? Naast Malen wordt vooral gekeken naar de Israëlische spits Eran Zahavi (33), die bij de vorige confrontatie in Amsterdam twee keer scoorde en sinds begin dit jaar vijf doelpunten maakte in zeven competitieduels.