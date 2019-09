Volgens een studie zijn de passes van Ajax korter dan eender welk team in de Champions League.

De studie van CIES focust zich op de gemiddelde lengte van de passes van de 32 Champions Leagueteams dit seizoen. Daarin staat Ajax, de verrassende halvefinalist van vorig seizoen, aan kop met een gemiddelde afstand van 15,96 meter. Het doet daarmee beter dan nummer twee PSG (16,17 m) en de pass-meesters uit Barcelona (16,56 m), die het podium vervolledigen.

Voor de Belgische teams is het even zoeken. Club Brugge vinden we terug op plaats 19 met 18,63m en KRC Genk staat pas 30ste met 19,51 m. Enkel Zenit Sint-Petersburg (19,58 m) en Slavia Praag (19,83 m) passen nog langer.

De volgende tegenstanders van de Belgische ploegen doen het wel een stuk beter. RB Salzburg staat op plaats 8 met 17,39 m en Galatasaray maar twee plaatsen verder met 17,76 m. Daarmee doet de Turkse kampioen zelfs beter dan Real Madrid (17,99 m).

Is heel kort passen een garantie op succes? Niet bepaald, want de Champions Leaguewinnaar van vorig jaar, Liverpool, staat maar één plaats voor KRC Genk met een gemiddelde van 19,45 m. Recht op doel af is ook de snelste manier om te scoren, natuurlijk..