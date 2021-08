Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Vandaag vraagt redacteur Frédéric Vanheule zich af waar Nederlands kampioen Ajax staat vlak voor de Johan Cruijff Schaal tegenover PSV.

Een overtuigende titel in de Eredivisie en de KNVB-beker, dat waren de twee tastbare prijzen die de Amsterdamse grootmacht vorig seizoen in de wacht sleepte.

Maar de kern bleek niet breed genoeg om door te stoten naar de knock-outfase van de Champions League (derde in poule D na Liverpool en Atalanta, en voor FC Midtjylland), terwijl een paar maanden later ook AS Roma in de kwartfinales van de Europa League dat mankement blootlegde.

Vier doelen

Hoofdtrainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars, die nauw samenwerken en aan de basis liggen van de sportieve successen de afgelopen jaren, wilden daarom een spelersgroep samenstellen om vier doelen te realiseren. Dat zijn: een nieuwe titel en beker, overwintering op het kampioenenbal én de verovering van de Johan Cruijff Schaal tegen PSV zaterdag.

Om de harten te stelen met attractief combinatiespel en totaalvoetbal, altijd de betrachting van Ajax, werd bij Feyenoord aanvoerder Steven Berghuis weggekaapt. De Nederlandse international moet het team verder gestalte geven en vanaf de flank voor nieuwe impulsen zorgen.

Berghuis zal op rechts een stevige concurrentiestrijd moeten aangaan met de Brazilianen David Neres en OS-deelnemer Antony, want aan de overkant lijkt kapitein Dusan Tadic onaantastbaar.

Voetbalgoud

In tegenstelling tot de vorige zomers vond er geen exodus van sterkhouders plaats bij Ajax. Tadic, doelman Maarten Stekelenburg en Daley Blind zijn de ervaren rotten die de jongens met voetbalgoud in de benen en voeten op sleeptouw moeten nemen. Devyne Rensch en Jurriën Timber toonden al vaak hun potentieel.

Maar het was vooral Ryan Gravenberch (19) die het meest in de kijker liep en daarvoor ook een individuele bekroning ontving als grootste talent van de Eredivisie. De middenvelder, die debuteerde op 16 jaar en 130 dagen, is het volgende pronkstuk dat straks in de etalage kan worden geplaatst als hij dit seizoen zijn multifunctionele kwaliteiten (techniek, fysiek, balvastheid, hoge handelingssnelheid en gemakkelijk scorend bij infiltraties) bevestigt aan de zijde van Davy Klaassen. Een toekomstige (internationale) topper.

