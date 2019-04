Ajax heeft zich dinsdagavond voor het eerst sinds het seizoen 1996-1997 geplaatst voor de halve finales van de Champions League. In de terugwedstrijd van de kwartfinales wonnen ze met 1-2 uit bij Juventus, nadat de heenwedstrijd vorige week in Amsterdam op een 1-1 gelijkspel was geëindigd.

In Turijn was het de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo die net voor het halfuur de score opende met een rake kopbal. Ook in de heenwedstrijd van vorige week in de ArenA had CR7 met een kopbal voor de treffer van de Italianen gezorgd. Aan het doelpunt hing wel een reukje na trekken en duwen in de zestien, maar scheidsrechter Clément Turpin keurde de treffer toch goed na het bekijken van de beelden. Voor de Portugees staat de teller intussen op 126 CL-doelpunten, waarvan 65 in de knock-outfase.

Ajax toonde echter zijn mentale weerbaarheid en zes minuten later plaatste Donny van de Beek randje buitenspel de gelijkmaker in de hoek (1-1). De Amsterdammers trokken hun motor op gang en na de pauze moest Juve-doelman Wojciech Szczesny zijn team meermaals rechthouden. Ajax was de betere ploeg en na een hoekschop kopte goudhaantje Matthijs de Ligt de Amsterdammers dan ook verdiend op voorsprong en virtueel in de halve finales.

Juve moest nu nog twee keer scoren: een onhaalbare opdracht en ze kwamen nog goed weg toen een derde tegentreffer van Ziyech werd afgekeurd. Zo liepen ze tegen hun eerste thuisnederlaag tegen Ajax ooit aan in de Champions League. De Nederlanders namen dan weer revanche voor de verloren halve finale in 1997 en de verloren finale van een jaar eerder.

Barcelona maakt brandhout van Manchester United

Ook Barça zit bij de laatste vier na een demonstratie tegen Manchester United. Beide ploegen ontsnapten in de beginfase aan een tegentreffer. ManU was het snedigst aan de wedstrijd begonnen en zag Marcus Rashford al meteen de lat treffen. Aan de overzijde ging Ivan Rakitic al te graag over het been van Fred: scheidsrechter Felix Brych zag er een strafschop in, maar na het bekijken van de beelden op aangeven van de VAR kwam de Duitser op zijn beslissing terug.

Het bleek niet meer dan uitstel, want enkele minuten later sneed Lionel Messi door het centrum om met links in de verste hoek te plaatsen. Voor de Argentijnse international het eerst doelpunt sinds 2013 in een kwartfinale van de Champions League, voordien stond hij daarin twaalf wedstrijden droog - meteen het einde van een vervelende statistiek.

Na twintig minuten was het zelfs al helemaal afgelopen voor een naïef aanvallend Manchester United, toen Messi er na een blunder van David de Gea 2-0 van maakte, nummer 45 van de Argentijn dit seizoen in alle competities samen. Met negen treffers is hij ook de huidige topschutter op het kampioenenbal. Met een geweldige redding hield De Gea zijn landgenoot Sergi Roberto in de blessuretijd wel van de 3-0. Opnieuw slechts uitstel, want na de pauze krulde Philippe Coutinho de 3-0 toch onhoudbaar in de kruising.

De resultaten van Solskjaer bij United beginnen stilaan op het niveau van die van Jose Mourinho te komen en dus zorgwekkend te worden: in de laatste zeven wedstrijden werd er slechts twee keer gewonnen en liefst vijf keer verloren. In de Premier League is de club daarmee naar de zesde plaats gezakt. Als er niet snel beterschap volgt, dreigt er weer een seizoen zonder Champions League op Old Trafford.

In de halve finales treft Ajax Tottenham of Manchester City. Barcelona ontmoet Porto of Liverpool. De heenwedstrijden worden gespeeld op 30 april en 1 mei, de terugwedstrijden een week later op 7 en 8 mei. De finale sluit het clubseizoen op 1 juni af in het nieuwe Metropolitanostadion van Atlético Madrid.