Hassane Bandé wordt door Ajax uitgeleend aan het Zwiterse FC Thun om zijn oude vorm terug te vinden na ellenlang blessureleed.

Bij KV Mechelen zag het er nog allemaal zo mooi uit. Hassane Bandé (21) speelde er de pannen van het dak in een zeer moeilijk seizoen voor Malinwa. Dat resulteerde in januari 2018 al in een transfer naar het grote Ajax. De Amsterdammers hadden zelfs 8 miljoen euro veil voor de Burkinese aanvaller.

Maar in de Nederlandse hoofdstad kende Bandé enkel pech. In zijn eerste seizoen kwam hij geen enkele keer op het veld door een gebroken kuitbeen en een gescheurde enkelband. Pas in oktober 2019 maakte hij zijn officiële debuut.. voor de jeugd van Ajax in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Daarna mocht hij daar ook nog een paar wedstrijden afwerken, maar voor de A-selectie van de Nederlandse kampioen kwam hij nooit in aanmerking.

Daarom verhuurt Ajax de Burkinees nu aan het Zwitserse FC Thun, nadat Hassane Bandé zelf ook al had aangegeven andere oorden te willen opzoeken. Bij FC Thun kan hij terug ritme opdoen. De ploeg uit het westen van Zwitersland staat laatste in de Super League op 5 punten van de voorlaatste, Neuchâtel Xamax.

Bandé ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Ajax.

