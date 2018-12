Ajax telt Europees weer (even) mee

Op overdreven euforie zul je coach Erik ten Hag (48) niet snel betrappen. Maar razend ambitieus is de oud-prof, die eind december 2017 overkwam van FC Utrecht en toen voor tweeënhalf jaar tekende, wel. 'Wij willen titels halen', verklaarde hij na de 0-2-zege op AEK Athene. 'Daarvoor wacht ons nog heel veel werk.'

De trainer, die veel kritiek kreeg omdat hij geen prijzen pakte, weet dat er in het jonge Ajax - acht spelers bij de Europese kwalificatie waren 23 jaar of jonger - bijzonder veel potentieel schuilgaat. 'Ik hou niet zo van dagdromen', verklaarde hij op de NOS. 'Dit team moet nog meer in elkaar vallen. De spelers dienen elkaar naar omhoog te blijven stuwen en motiveren. Ze gaan ongelofelijk goed met elkaar om, dagen elkaar uit, maar zijn ook scherp en corrigeren waar nodig. Dat moet ook, als ze iets willen bereiken.'

De routiniers Klaas-Jan Huntelaar (35), Dusan Tadic (30) en Daley Blind (28) vormen bij Ajax door hun bewezen klasse de gidsen voor toptalenten met bravoure als Frenkie de Jong (21), Kasper Dolberg (21), Mathijs de Ligt (19) en Donny van de Beek (21). Naar Nederlandse normen zal Ajax naast de sportieve factor ook financieel enorm rijk zijn, door de nieuwe geldstroom van minimaal 60 miljoen euro uit de CL en vermoedelijke transferopbrengsten via de verkoop van Hakim Ziyech (25), De Ligt en/of De Jong.

Het aandeel van de beursgenoteerde club schoot vorige week fameus de hoogte in. Een opkikker voor Ajax, dat graag teert op zijn verleden als grote naam in het Europese voetbal. Dit succes is de vrucht van een geduldige trainer-opleider, in combinatie met het ondernemersrisico van de vrienden Marc Overmars (directeur spelersbeleid) en Ten Hag, en algemeen directeur Edwin van der Sar. Ajax leerde Europees geduldig te zijn en weet ondertussen maar al te goed dat omschakelen, een mooiere beschrijving dan counteren, de wet vormt op het kampioenenbal om succesvol te zijn.