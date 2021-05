De Nederlandse recordkampioen moest zijn 35ste landstitel vieren zonder supporters in het stadion. Maar nu krijgen ook de trouwe abonnees een souvenir. Ajax laat de kampioenenschaal namelijk omsmelten.

Ajax laat zijn fans niet in de steek. Dat moet zowat de gedachte zijn achter het iniatiatief van de Amsterdamse club om de kampioenenschaal te laten omsmelten tot 42.000 sterretjes. Een voor iedere abonnee van de club, zodat ook zij een herinnering hebben aan dit unieke seizoen, want ook in Nederland moest de kampioen de titel vieren zonder supporters in het stadion. Slechts in 4 wedstrijden van de 34 waren fans aanwezig.

In een filmpje van de club legt algemeen directeur Edwin van der Sar uit vanwaar het idee kwam. 'Dit seizoen hebben we grotendeels zonder onze fans moeten spelen. Althans, zonder dat ze op de tribune zaten. Toch hebben we elke week hun steun gevoeld. Op weg naar het stadion, op social media en in onze persoonlijke contacten. Door de trofee te delen, willen we onze uitspraak 'Deze titel is voor jullie' kracht bijzetten', aldus de voormalige doelman.

De sterretjes, of 'stukjes Ajax' zoals de club ze noemen, bestaan echter niet volledig uit de schaal. Het gaat slechts om 0,06 gram op een totaal van 3,45 gram.

Door het omsmelten heeft Akax zelf misschien geen schaal meer over om in de eigen trofeekast te plaatsen. Daar bedacht de KNVB echter een oplossing voor. Een bijzonder voetbaljaar moet ook een bijzondere trofee opleveren. Daarom werden er dit seizoen twee schalen gemaakt. Eentje zal dus nog steeds te bewonderen zijn bij de club uit de Nederlandse hoofdstad.

