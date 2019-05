'Voetballes door Ajaxbaby's en 'Juventus overklast met betoverend voetbal'. Ajax wordt alom geprezen en is beleidsmatig ineens een voorbeeld voor velen. Anderhalf jaar geleden verkeerde de club echter nog in noodweer, en afgelopen winter kreeg Ten Hag nog bakken kritiek.

Het is 21 december 2017 en crisis in Amsterdam. Ajax zit al jaren geregeld in zwaar weer, op zowel bestuurlijk vlak als op het veld - de laatste titel dateert van 2014 - en op de donkerste dag van het jaar kan daar een nieuw hoofdstuk aan worden toegevoegd. Trainer Marcel Keizer wordt na het verlies tegen FC Twente ontslagen met als reden de tegenvallende resultaten; de recente winst op titelconcurrent PSV en AZ ten spijt.

...