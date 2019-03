Ajax verbaast de wereld met historische 1-4 bij Real Madrid, Spurs winnen ook in Dortmund

In Amsterdam had Real twee weken geleden nog met 1-2 getriomfeerd. In de andere wedstrijd van de avond won Tottenham zijn terugmatch met 0-1 bij Dortmund. Het had de heenwedstrijd ook al met 3-0 gewonnen.

Ajax speelde de quasi perfecte eerste helft in het Santiago Bernabeu-stadion. Kroos verslikte zich al na zeven minuten in de bal en de Amsterdammers stoomden via Tadic en Ziyech door naar de 0-1. Real toonde zich aangeslagen en nog eens elf minuten later was het 0-2. Tadic deed de Madrileense fans verstommen met een perfect uitgevoerde Zidane-beweging en bediende vervolgens Neres, die Courtois een tweede keer versloeg. Real Madrid reageerde met een actie van Vinicius, die nadien wel geblesseerd het terrein moest verlaten. Ook Vazquez was eerder al met een blessure gewisseld. Nog eens Neres en Ziyech kwamen nog dichtbij een derde Amsterdamse treffer, terwijl aan de overkant Bale de paal trof. Een zinderende eerste helft eindigde in 0-2.

Ook na de pauze bleef Ajax imponeren. Courtois stond paraat op een poging van Van de Beek, maar moest zich op het uur wel opnieuw gewonnen geven op prachtige pegel van Tadic. De VAR beraadde zich nog even of de bal voorafgaand aan het doelpunt over de zijlijn was geweest, maar dat kon niet aangetoond worden. Nu moest Real wel komen en Asensio knalde twintig minuten voor tijd de 1-3 op het bord. Ajax bleef echter ijzig kalm en Schöne verraste Courtois twee minuten later al met een prachtig vrijschopdoelpunt, 1-4. Nu lagen de Madrilenen helemaal tegen de touwen. Nacho, de erg bleke vervanger van de geschorste Sergio Ramos, pakte in het slot nog dom rood. Ajax wordt de eerste Nederlandse vertegenwoordiger in de kwartfinales van de Champions League sinds PSV, in het seizoen 2006-2007. Voor Ajax is het van het voorjaar van 2003 geleden dat ze nog de laatste acht haalden.

In Dortmund viel er voor de pauze geen goal. De Borussen drukten Tottenham 45 minuten tegen het eigen doel, maar missers van Reus en Götze en een uitstekend keepende Lloris hielden de brilscore op het bord. Na rust nam Kane al snel alle hoop weg voor de thuisploeg met een rake knal. Dortmund had geen reactie meer in huis en verdwijnt zo met een dubbele nederlaag uit de Champions League. De drie Rode Duivels, Axel Witsel bij Dortmund en Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bij Tottenham, speelden allen de hele wedstrijd. Tottenham stoot voor het eerst sinds het voorjaar van 2011 door naar de laatste acht in het kampioenenbal.