Ajax heeft zaterdag de grootste zege ooit in de eredivisie verbeterd. De club uit Amsterdam won het uitduel met VVV-Venlo met maar liefst 0-13.

Ajax leidde bij rust al met 4-0. Verdediger Chris Kum van VVV kreeg in de 51e minuut een rode kaart. Lassina Traoré scoorde vijf keer voor Ajax. Jurgen Ekkelenkamp (2), Klaas-Jan Huntelaar (2), Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martínez en Antony maakten de overige treffers.

Ajax was al recordhouder in de eredivisie als het gaat om de grootste zege. De club uit de hoofdstad versloeg Vitesse met 12-1 op 19 mei 1972. PSV was op de dag af tien jaar geleden de laatste club die tien keer scoorde in de eredivisie. Dat gebeurde tijdens een duel met Feyenoord (10-0).

Ajax vestigde geen clubrecord. De club won op 3 oktober 1984 met 14-0 van Red Boys Differdange.

Ajax leidde bij rust al met 4-0. Verdediger Chris Kum van VVV kreeg in de 51e minuut een rode kaart. Lassina Traoré scoorde vijf keer voor Ajax. Jurgen Ekkelenkamp (2), Klaas-Jan Huntelaar (2), Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martínez en Antony maakten de overige treffers.Ajax was al recordhouder in de eredivisie als het gaat om de grootste zege. De club uit de hoofdstad versloeg Vitesse met 12-1 op 19 mei 1972. PSV was op de dag af tien jaar geleden de laatste club die tien keer scoorde in de eredivisie. Dat gebeurde tijdens een duel met Feyenoord (10-0). Ajax vestigde geen clubrecord. De club won op 3 oktober 1984 met 14-0 van Red Boys Differdange.