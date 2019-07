In Nederland start de competitie pas volgend weekend, maar afgelopen zaterdag werd de Supercup gespeeld. Kampioen en bekerwinnaar Ajax won met 2-0 van PSV na goals van Kasper Dolberg en Daley Blind.

Het was om meerdere redenen een match om naar uit te kijken. Enerzijds hoe Ajax zou spelen na de verkoop van steunpilaren Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, anderzijds hoe PSV aanvoerder en goalgetter Luuk de Jong zou vervangen.

Vanuit een zetel

Bij de Amsterdammers was er alvast een plaatsje in de basis gereserveerd voor ex-Standardspeler Razvan Marin. Hij fungeerde als box-to-box naast Daley Blind en achter Donny van de Beek. Achterin kreeg Perr Schuurs (19) zijn kans als vervanger van De Ligt en hij lijkt een nieuw ontbolsterend talent uit de jeugdopleiding te worden. Naast hem maakte Lisandro Martinez zijn debuut en deed dat voortreffelijk. Ajax spendeerde zeven miljoen euro aan de 21-jarige Argentijn.

De landskampioen kon dan ook vanuit een zetel voetballen na het snelle doelpunt van Kasper Dolberg. Na een inschattingsfout van Olivier Boscagli, tevens ook een nieuweling achterin bij PSV, kon Van de Beek de Deen bedienen en die werkte koeltjes af. Veertig seconden ver, 1-0. Nog geen drie minuten later kreeg de 21-jarige spits meteen een unieke kans op een verdubbeling van de score, maar hij miste.

Nadien werd de match wat potiger zonder echt grote kansen. Vooral PSV-middenvelder Jorrit Hendrix mocht blij zijn dat hij niet voor het rustsignaal al het veld moest verlaten. Coach Mark van Bommel liet hem dan ook wijselijk in de kleedkamer.

Lekkere pegel

Ajax kwam op een 2-0 voorsprong vijf minuten na de rust via een lekkere pegel in de bovenhoek van Blind. Boscagli lag echter geveld tegen de grasmat na een vermeende elleboog van Dusan Tadic. Onbewust, oordeelde de VAR achteraf. Het zal coach Erik Ten Hag en z'n spelers worst wezen omdat PSV daarna ook te overhaast met z'n kansen morste. Het verloor tot slot nog jonkie Sam Lammers na een botsing met ploegmakker Donyell Malen. De talentvolle 22-jarige hielp de Eindhovenaars vorige woensdag nog aan een ultieme zege versus FC Bazel in de CL-voorrondes maar mist de terugwedstrijd van morgen.

Uiteindelijk een verdiende overwinning van een controlerend Ajax, dat zelfs Hakim Ziyech op de bank kon laten beginnen en nog zonder David Neres of Nicolás Tagliafico - vervanger Sergiño Dest maakte een uitstekende indruk - speelde . Het valt af te wachten of er nog iemand vertrekt, anders zullen de Godenzonen weinig last te gaan ondervinden van de transfers van hun twee sterkhouders.