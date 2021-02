David Alaba is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Bayern München. De Oostenrijkse centrale verdediger bevestigde dinsdag dat hij de Rekordmeister gaat verlaten.

'Ik heb voor mezelf de knoop doorgehakt dat ik na dit seizoen toe ben aan iets anders en het team zal verlaten', vertelde hij op een persmoment.

Het nieuws is geen verrassing. Het contract van de 28-jarige Alaba in Beieren loopt deze zomer af, waarna hij gratis kan vertrekken.

Sinds 2011 is de verdediger een vaste waarde bij Bayern. Hij werd met de club onder meer negen keer landskampioen en twee keer winnaar van de Champions League. Onlangs pakte Bayern nog de eindzege op het WK voor clubs, de zesde trofee van het seizoen.

Waar zijn sportieve toekomst ligt, weet Alaba naar eigen zeggen nog niet. 'Ik heb nog niet beslist waar de reis naartoe zal gaan.' De verwachting is wel dat Alaba Duitsland zal verlaten. Real Madrid en Barcelona worden het vaakst genoemd als nieuwe club van de Oostenrijkse international. 'Het is geen geheim dat mijn management met de club in contact is', antwoordde hij op de vraag of er met Barça wordt gesproken. Sportkrant Marca meldde vorige maand dan weer dat hij voor vier jaar naar Real verhuist.

Bayern haalde met Dayot Upamecano van RB Leipzig al een vervanger in huis voor Alaba.

🗣️ @David_Alaba: "Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach dieser Saison etwas Neues zu machen und den #FCBayern zu verlassen. Das war keine leichte Entscheidung, ich bin seit 13 Jahren hier und der Verein liegt mir sehr am Herzen." pic.twitter.com/3uVHHieyqL — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 16, 2021

