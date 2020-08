De nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft zijn technische staf uitgebreid met Albert Roca. De 57-jarige Spanjaard werkte tussen 2003 en 2008 ook onder Frank Rijkaard al als fysiektrainer bij de Spaanse vicekampioen.

Roca komt over van het Indische Hyderabad, waar hij sinds januari als hoofdtrainer aan de slag was. Koeman koos eerder al Alfred Schreuder en Henrik Larsson als zijn assistenten uit.

De meeste aandacht bij de Catalanen gaat dezer dagen echter uit naar het mogelijke vertrek van sterspeler Lionel Messi. De Argentijn wil na het mislukte voorbije seizoen vertrekken en beroept zich op een clausule in zijn contract om dat gratis te kunnen doen. Barça houdt echter het been stijf en weigert voorlopig mee te werken.

Roca komt over van het Indische Hyderabad, waar hij sinds januari als hoofdtrainer aan de slag was. Koeman koos eerder al Alfred Schreuder en Henrik Larsson als zijn assistenten uit. De meeste aandacht bij de Catalanen gaat dezer dagen echter uit naar het mogelijke vertrek van sterspeler Lionel Messi. De Argentijn wil na het mislukte voorbije seizoen vertrekken en beroept zich op een clausule in zijn contract om dat gratis te kunnen doen. Barça houdt echter het been stijf en weigert voorlopig mee te werken.