Na een goede seizoensstart belandde Sambi Lokonga de laatste wedstrijden op de bank bij Arsenal. Sport/Voetbalmagazine zocht hem op voor een uitgebreid gesprek. Daarin had hij het onder meer over Vincent Kompany en zijn vertrek bij Anderlecht.

Was het een absolute noodzaak geworden om bij Anderlecht te vertrekken? Je zei in een eerder interview dat je je realiseerde hoe belangrijk het is om een stap voorwaarts te zetten toen je half maart voor het eerst werd opgeroepen door Roberto Martínez bij de Rode Duivels. Heb je toen voor jezelf de knoop doorgehakt?

Albert Sambi Lokonga: 'Ik wilde vooruitgaan en iets nieuws ontdekken. Ik wist eerlijk gezegd ook dat alle huurspelers van Anderlecht terug zouden keren naar hun moederclub. Dat was een beslissende factor op het moment dat ik een keuze moest maken. Ik wilde niet bij Anderlecht blijven om getuige te zijn van de zoveelste reconstructie van het team. Ik wilde een project waarin ik meteen al doende zaken zou bijleren.

'Dat is geen kritiek op Anderlecht - het is gewoon de realiteit. Iedereen weet dat de club in een periode zit waarin het tijd moet kopen. Daarna zal het beter worden. Deze zomer heeft de club verschillende spelers gekocht die voorbestemd zijn om de leiders te worden van de ploeg en dat was een belangrijke stap om weer op de voorgrond te kunnen treden.'

Maar je vertrek heeft de tendens bevestigd dat de jeugdproducenten 100% Made in Neerpede stilaan uit de basisploeg verdwijnen. Is de Kompany van 2021 niet realistischer dan de speler-coach die in mei 2019 arriveerde?

Sambi Lokonga: 'Nee, ik denk niet dat Vinnie zijn aanpak heeft veranderd. Hij heeft zich gewoon geschikt naar de werkelijkheid. Toen hij aankwam, heeft hij weliswaar veel vertrouwen geschonken aan de jongeren, maar hij had niet veel andere keuzes. Wie toen presteerde, mocht blijven staan en sommigen hebben een mooie transfer gemaakt. De anderen zijn langzamerhand van het toneel verdwenen, maar dat is niet de schuld van Vinnie. De vraag is: hebben de spelers die er nu niet meer bij zijn, in het verleden een hoog niveau gehaald? Als het antwoord nee is, dan heeft de coach zijn werk goed gedaan.

Geloof het of niet, maar Kompany en ik hebben elkaar niet gesproken voor de deal was afgerond.' Albert Sambi Lokonga

'Vinnie is een jonge coach die luisterbereidheid toont en oog heeft voor de details. En hij realiseerde zich dat jonge spelers, hoe begaafd ze ook zijn, goed omkaderd moeten worden. In dat opzicht is de rol van Hendrik Van Crombrugge, Adrien Trebel en Lior Refaelov van cruciaal belang.'

Kreeg je advies van Kompany toen je wegging?

Sambi Lokonga: 'Geloof het of niet, maar we hebben elkaar niet gesproken voor de deal was afgerond. Mij verbaast het niet, want er zijn weinig spelers die met hun coach overleggen over hun toekomstige transfer. En iedereen wist dat ik op weg was naar de uitgang bij Anderlecht.

'Vinnie en ik hadden hoe dan ook een prettige relatie. Van bepaalde spelers verwachtte hij meer en ik was één van hen. Ik wist dat ik het mij niet kon veroorloven om op hetzelfde niveau te acteren als mijn ploegmaats. Hij verwachte altijd meer van mij, ik moest de ploeg dragen. Op het veld, maar ook daarbuiten.

'Het is dankzij Vincent dat ik een transfer heb afgedwongen. Hij liet me nooit met rust en zonder hem zou ik niet zo veel vooruitgang geboekt hebben.'

Lees het volledige interview met Sambi Lokonga deze week in Sport/Voetbalmagazine.

