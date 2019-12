De Nederlander Albert Stuivenberg gaat aan de slag als assistent-trainer van de Spanjaard Mikel Arteta bij de Engelse topclub Arsenal, zo maakte de club dinsdag bekend.

De ex-coach van Racing Genk blijft ook tot het EK van komende zomer aan de slag als assistent van bondscoach Ryan Giggs bij Wales. De overige assistenten bij Arsenal zijn Freddie Ljungberg, die de voorbije weken als interim-hoofdtrainer aan de slag was na het ontslag van Unai Emery, en Steve Round. Inaki Cana Pavon is de nieuwe doelmannentrainer.

De Nederlander ging in december 2016 aan de slag als coach van Racing Genk, waar hij een jaar later werd ontslagen. Eerder coachte Stuivenberg onder meer de Nederlandse U17 (2006-13) en Jong Oranje (2013-14). Van 2014 tot 2016 was hij aan de slag bij Manchester United onder Louis van Gaal.