Toby Alderweireld zou aan het bestuur van Tottenham hebben aangegeven dat hij de club deze zomer wil verlaten. Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic vrijdag. De 32-jarige Alderweireld speelt al zes jaar bij de Spurs. Hij heeft er nog een overeenkomst tot medio 2023.

Volgens The Athletic zou de nieuwe directeur voetbalzaken bij de Spurs, Fabio Paratici, niet onwelwillend tegenover een vertrek van Alderweireld staan, als er een juist bod op tafel komt. Het kan voor de Spurs de laatste kans zijn om nog een bedrag te vangen voor de verdediger. Alderweireld zou ook niet helemaal passen in de speelstijl van nieuwe coach Nuno Espirito Santo.

De Spurs worden al een aantal weken gelinkt aan verdedigers Jules Koundé (Sevilla) en Joachim Andersen (Lyon). Alderweireld zou, nog steeds volgens The Athletic, in de belangstelling staan van enkele Spaanse en Italiaanse clubs en Antwerp. In het verleden was er al speculatie over een terugkeer naar Ajax.

Het voorbije seizoen speelde Alderweireld nog 35 officiële duels voor de Spurs. Onder José Mourinho verzeilde hij enkele keren op de bank, maar onder interimcoach Ryan Mason werd hij op het einde van het seizoen opnieuw een vaste basisspeler.

Toby Alderweireld speelt vrijdagavond met de Rode Duivels de kwartfinale van het EK voetbal tegen Italië.

