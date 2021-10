In Milaan is Alexis Saelemaekers in anderhalf jaar een van de sterkhouders van de Rossoneri geworden. In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine heeft hij het onder meer over zijn vertrek bij Anderlecht en het gemiste EK.

Jij had bij Anderlecht vast ook liever een mooi afscheid gekregen zoals Jérémy Doku of Albert Sambi Lokonga. Je bent vertrokken op een moment dat ze niet meer in jou geloofden. Laat dat littekens na?

Alexis Saelemaekers: 'Het is natuurlijk niet prettig om zo te vertrekken. Ik heb acht jaar bij Anderlecht gespeeld, dat is bij wijze van spreken mijn halve leven... Dus ja, dat was wat lastig om te verteren. Ik had liever gezien dat ze me een schouderklop hadden gegeven en me gefeliciteerd hadden om wat ik voor Anderlecht heb gedaan. Maar ik koester geen wrok. Ik heb me vrij snel voorgenomen: ik ben door de kleine deur naar buiten gegaan, maar als ik op een dag terugkeer zal dat via de grote poort zijn.'

We hebben nooit goed begrepen dat een club als AC Milan een jongen nam die geen plaats had in een Anderlecht dat op de sukkel was...

Saelemaekers: 'De mensen zeiden dat ik geen kans maakte om bij Milan te spelen. Maar wie zou de kans laten liggen om naar zo'n club te gaan? En als dan Zvonimir Boban zelf me opbelt om te vragen nergens anders te tekenen... Hij zei me: 'Ik weet dat je het moeilijk hebt bij Anderlecht, maar ik heb je aan het werk gezien en je hebt het niveau voor Milan.' Zelfs al had ik niet gespeeld, dan had ik nog veel ervaring opgedaan met gasten als Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessié, Gianluigi Donnarumma... Dat is onbetaalbaar. Maar ik heb er nooit aan gedacht dat ik misschien niet zou spelen. Ik wist zeker dat ik eens op het veld zou staan, alleen wist ik niet hoelang dat zou duren.'

Wat heeft die Europese titel van Italië veranderd in het land, in de straten en de stadions?

Alexis Saelemaekers: 'De avond dat ze de finale gewonnen hadden, ben ik de straat op gegaan, ik wilde zien wat dat zou geven. Ik dacht toen: als ik ooit het geluk heb om een EK te kunnen winnen, dan wil ik al even weten wat voor emoties daarbij loskomen. En ik kan je vertellen dat ik, na zulke taferelen gezien te hebben, nog meer goesting heb om iets te winnen met de nationale ploeg.'

Als ik de speler van tegen Ivoorkust vergelijk met de speler die ik nu ben, dat is een wereld van verschil qua zelfvertrouwen.' Alexis Saelemaekers

Ik neem aan dat ze jou op de avond van België-Italië beter met rust konden laten? Want je geloofde allicht tot het laatste moment dat je tot de kern zou kunnen behoren?

Saelemaekers: 'Ja, ik stond op de reservelijst. Maar ik ben er goed mee omgegaan dat ik uiteindelijk niet geselecteerd werd. Ik veronderstel dat de bondscoach dacht dat ik er nog niet klaar voor was. Wanneer ik naar een toernooi ga, wil ik er ook zelf helemaal klaar voor zijn.'

Toen Timothy Castagne zich in de eerste wedstrijd zwaar blesseerde, wisten we dat zijn toernooi erop zat. Dacht je op dat moment dat je misschien een joker om medische redenen zou kunnen zijn?

Saelemaekers: 'Ik wist niet of dat toegelaten was, maar ik heb er wel even aan gedacht. Al besefte ik ook al heel snel dat dat niet zo'n goeie zaak zou zijn. Een speler er weer bij halen die wat gefrustreerd is en hem in een groep droppen die er al een hele voorbereiding heeft op zitten... dat zou niet ideaal geweest zijn.'

Je speelde je eerst interland vorig jaar tegen Ivoorkust, maar nadien heb je bijna een jaar moeten wachten om nog eens te mogen meedoen: dat was in de drie WK-kwalificatiematchen in september. Dat is een beetje vreemd, want net in die tussentijd deed je het uitstekend bij Milan.

Saelemaekers: 'Ja, maar goed, we hebben het hier wel over de ploeg die eerste staat op de FIFA-ranking... Ik begrijp de bondscoach wel. Hij heeft gewacht om te zien of ik langere tijd op een hoog niveau kon presteren, of mijn schouders sterk genoeg waren om een plaats te verwerven in de kern. Als ik de speler van tegen Ivoorkust vergelijk met de speler die ik nu ben, dat is een wereld van verschil qua zelfvertrouwen.'

Lees het volledige interview met Saelemaekers deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

