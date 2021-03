Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic vechten onderling uit wie keizer van Milaan is, maar volgens onderzoeksbureau CIES is de echte winnaar van de Serie A Alexis Saelemaekers. Je kan bijna stellen dat Milan zo goed als zeker is van een overwinning als de jonge Rode Duivel in de basis staat.

De ex-speler van Anderlecht heeft zijn draai gevonden in Milaan en is aan een sterke opmars bezig sinds de hervatting na corona in mei vorig jaar. Het onderzoeksbureau CIES maakte een balans op van de spelers die de meeste wedstrijden wonnen als titularis in het voorbije jaar en daar vinden we de jonge Belg op een erg hoge plaats. Hoe staan de vijf grote competities ervoor en wie is de beste in België?

In de Ligue 1 is de eerste plaats voor ex-KAA Gentspeler Jonathan David die met Lille ook het klassement aanvoert. De Canadese aanvaller won 16 van de 21 wedstrijden en zit zo op een 76% overwinningen in het voorbije jaar. Achter hem volgen PSG-doelman Keylor Navas en Memphis Depay, de kapitein van Lyon. Wat de Rode Duivels in Frankrijk betreft, heeft Jason Denayer 14 van zijn 23 wedstrijden gewonnen.

Atlético is niet verrassend de ploeg die ook bovenaan meedraait in het Spaanse gedeelte van het onderzoek. De eerste plaats is namelijk weggelegd voor Mario Hermoso, de linksachter van Atleti. Achter hem ook twee Madrilenen, maar dan we van de witte buren: Casemiro en Karim Benzema. En om nog maar eens te duiden dat het niet zo lekker loopt bij Barcelona: Lionel Messi komt niet voor bij de eerste twintig namen.

City en Bayern heersen

Aan de andere kant van het Kanaal bezet Manchester City de eerste elf plaatsen van het klassement, met ook een Kevin De Bruyne die 70% van zijn wedstrijden won. Ver achter de Citizens komen vooral spelers van Man. United, Tottenham, Chelsea en West Ham voor.

En ook in Duitsland verrast het onderzoek ons niets, want Bayern domineert ook daar de rangschikking. Serge Gnabry is de man die bovenaan prijkt met maar liefst 21 overwinningen op 23 wedstrijden, dat is zo'n 91%. Over heel Europa doen maar twee spelers beter dan de jonge Duitser: Milan Gajic en Milan Borjan van het Servische Rode Ster Belgrado. Helemaal onderaan het Duitse klassement vinden we ook niet verrassend een speler van Schalke 04 terug: Bastian Oczipka won geen enkele van zijn 23 wedstrijden als titularis.

Gnabry won maar liefst 91% van zijn wedstrijden sinds corona. © GETTY

Niemand beter dan Saelemaekers in Italië

En hoe zit het dan met Alexis Saelemaekers in Italië? Wel, de jongen flankaanvaller staat gewoon aan kop van de Serie A. Sinds het Italiaanse voetbal hervatte, won de Rode Duivel 18 van zijn 23 wedstrijden en doet zo beter dan twee spelers van Inter met Alessandro Bastoni en, jawel, Romelu Lukaku (73%).

In België, tot slot, is er ook niet te spreken van een verrassing. Club Brugge heerst gewoonweg overal en bezet de eerste zeven plaatsen in het nicheklassement van CIES. Odilon Kossounou is de beste van de klas met 85% overwinningen. In de top twintig is geen spoor terug te vinden van Anderlecht of Standard.

Door Mariano Spitzer

Bekijk hier het volledige klassement van CIES.

De ex-speler van Anderlecht heeft zijn draai gevonden in Milaan en is aan een sterke opmars bezig sinds de hervatting na corona in mei vorig jaar. Het onderzoeksbureau CIES maakte een balans op van de spelers die de meeste wedstrijden wonnen als titularis in het voorbije jaar en daar vinden we de jonge Belg op een erg hoge plaats. Hoe staan de vijf grote competities ervoor en wie is de beste in België?In de Ligue 1 is de eerste plaats voor ex-KAA Gentspeler Jonathan David die met Lille ook het klassement aanvoert. De Canadese aanvaller won 16 van de 21 wedstrijden en zit zo op een 76% overwinningen in het voorbije jaar. Achter hem volgen PSG-doelman Keylor Navas en Memphis Depay, de kapitein van Lyon. Wat de Rode Duivels in Frankrijk betreft, heeft Jason Denayer 14 van zijn 23 wedstrijden gewonnen.Atlético is niet verrassend de ploeg die ook bovenaan meedraait in het Spaanse gedeelte van het onderzoek. De eerste plaats is namelijk weggelegd voor Mario Hermoso, de linksachter van Atleti. Achter hem ook twee Madrilenen, maar dan we van de witte buren: Casemiro en Karim Benzema. En om nog maar eens te duiden dat het niet zo lekker loopt bij Barcelona: Lionel Messi komt niet voor bij de eerste twintig namen.Aan de andere kant van het Kanaal bezet Manchester City de eerste elf plaatsen van het klassement, met ook een Kevin De Bruyne die 70% van zijn wedstrijden won. Ver achter de Citizens komen vooral spelers van Man. United, Tottenham, Chelsea en West Ham voor. En ook in Duitsland verrast het onderzoek ons niets, want Bayern domineert ook daar de rangschikking. Serge Gnabry is de man die bovenaan prijkt met maar liefst 21 overwinningen op 23 wedstrijden, dat is zo'n 91%. Over heel Europa doen maar twee spelers beter dan de jonge Duitser: Milan Gajic en Milan Borjan van het Servische Rode Ster Belgrado. Helemaal onderaan het Duitse klassement vinden we ook niet verrassend een speler van Schalke 04 terug: Bastian Oczipka won geen enkele van zijn 23 wedstrijden als titularis. En hoe zit het dan met Alexis Saelemaekers in Italië? Wel, de jongen flankaanvaller staat gewoon aan kop van de Serie A. Sinds het Italiaanse voetbal hervatte, won de Rode Duivel 18 van zijn 23 wedstrijden en doet zo beter dan twee spelers van Inter met Alessandro Bastoni en, jawel, Romelu Lukaku (73%).In België, tot slot, is er ook niet te spreken van een verrassing. Club Brugge heerst gewoonweg overal en bezet de eerste zeven plaatsen in het nicheklassement van CIES. Odilon Kossounou is de beste van de klas met 85% overwinningen. In de top twintig is geen spoor terug te vinden van Anderlecht of Standard. Door Mariano Spitzer