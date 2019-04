Alfredo Morelos (22): enfant terrible, maar statistieken van een topper

De 22-jarige Colombiaan scoort aan de lopende band bij de Rangers in Schotland. Opvallender is dat hij in de topper tegen Celtic zijn vijfde rode kaart van het seizoen pakte.

Dedryck Boyata (Celtic) in duel met Alfredo Morelos. © BELGAIMAGE